L'arrière anglais est parfait dans le jeu aérien et enchaine les bonnes réceptions dans son camp sur les chandelles adverses.

Incroyable Owen Farrell qui réalise et réussit un drop absolument incroyable depuis une longue distance ! Les Anglais ont neuf points d'avance dans cet Angleterre - Afrique du sud.

22:19 - Des changements du côté de l'Angleterre

Le XV de la Rose fait aussi des changements à une demi-heure de la fin de cet Angleterre - Afrique du sud. Martin, Mitchell et Marler sortent et sont remplacés par Genge, Care et Chessum.