Nouvelle-Zélande - Afrique du sud - EN DIRECT : suivez la grande finale de la Coupe du monde en live

Finalement le carton jaune de Frizell reste jaune et le numéro 6 des All Blacks fait son retour sur la pelouse du Stade de France.

Pour le moment, les Boks sont au-dessus des All Blacks et mettent une grosse pression dans le camp adverse. Le carton jaune semble préjudiciable aux joueurs de Ian Foster. Les sud-Africains ont une bonne touche à jouer.

Le buteur sud-africain renverse le jeu et Kolbe va au duel. Il le remporte et les Boks obtiennent une bonne touche jusqu'à l'intervention de Wayne Barnes qui revient à un en-avant.

La cérémonie de clôture vient de se terminer au Stade de France et la finale de la Coupe du monde de rugby 2023 va pouvoir débuter dans un peu plus de cinq minutes. Les deux équipes rentrent sur la pelouse pour disputer ce Nouvelle-Zélande - Afrique du sud.

Ils passeront devant avant de pénétrer sur la pelouse du Stade de France. Les All Blacks et les Springboks voudront la soulever et ont ce rêve depuis le début de la compétition il y a bientôt deux mois. La Coupe du monde a été installée sur la pelouse de l'enceinte dyonisienne.

Ce Nouvelle-Zélande - Afrique du sud reste évidemment très indécis mais depuis le début du Mondial, les All Blacks dominent plusieurs tableaux de statistiques. Les néo-Zélandais ont marqué 325 points, inscrit 48 essais et ont 35 transformations. Ce sont les meilleurs statistiques de cette Coupe du monde de rugby 2023.

Cette finale de la Coupe du monde de rugby 2023 entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du sud est un remake du dernier match de préparation des deux équipes avant le Mondial. Le 25 août, les Boks avaient corrigé les All Blacks (35-7).

20:00 - Rappel de la compo des Springboks

Jacques Nienaber et Rassie Erasmus, respectivement entraîneur et directeur du rugby de l'Afrique du Sud, ont fait des choix forts. Faf De Klerk et Handré Pollard sont titularisés en charnière, tandis que Cobus Reinach et Mannie Libbok, titulaires en demi-finales, sortent du XV et même de la feuille de match. Les deux entrants, qui ont renversé le match contre l'Angleterre en seconde période, ont gagné leur place. Le staff des Springboks a opté pour un banc en 7-1, avec Willy Le Roux comme seul trois-quarts sur le banc. Bongi Mbonambi, accusé de racisme par Tom Curry, a été blanchi par World Rugby et sera bien titulaire.

XV de l'Afrique du Sud : Willemse - Arendse, Kriel, De Allende, Kolbe - Pollard, De Klerk - Du Toit, Vermeulen, Kolisi (cap.) - Mostert, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Kitshoff.

Les remplaçants : Fourie, Nche, Nyakane, Kleyn, Snyman, Smith, Wiese, Le Roux.