DIRECT. Pau - Toulouse : le Stade Toulousain est malmené, suivez ce match de Top 14 en live

Ainu’u et Franks regagnent le banc. Neti et Aldegheri sont désormais sur le terrain.

Au micro de Canal +, le demi de mêlée du Stade Toulousain s'est confié : "Il faut mettre l’accent sur les rucks. Les ballons ne sont pas faciles, on ne peut pas mettre notre jeu en place. On doit se resserrer pour faire mieux en deuxième période."

21:59 - Rey se confie à la pause de ce Pau - Toulouse

Auprès du diffuseur, le talonneur de la Section Paloise a livré son ressenti : "On a eu du mal à sortir de notre camp. On a été emmerdés en conquête. On doit être calmes, et on doit gagner en maîtrise pour la deuxième période."