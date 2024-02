DIRECT. Toulouse - Bayonne : Dupont est en plein show dans un match spectaculaire... suivez le match

Les équipes ne veulent plus s'exposer depuis quelques minutes.

Avec les changements, les réorganisations ne sont pas faciles. On assiste également à du déchet technique.

La bande à Mola évolue désormais à 15 contre 15. Les Rouge et Noir sont en quête d'un bonus offensif. Pour cela, il manque encore un essai.

Pour rappel, le Stade Toulousain évolue à 13 contre 15 à la suite des avertissements reçus par Fa’asalele et Laulala.

22:01 - Guitoune a pointé le mal de son équipe dans ce Toulouse - Bayonne

Au micro de Canal +, le centre du Stade était plutôt mécontent : "Quand on a le ballon, ça se passe bien. On a des difficultés en défense. il faudra être plus efficace aux plaquages pour gagner."