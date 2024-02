De quelle origine est Posolo Tuilagi et pourquoi le "camion" peut-il jouer avec le XV de France ?

Le XV de France fait son retour ce vendredi 2 février avec le premier match du Tournoi des 6 Nations.

"C'est un camion". Les mots proviennent du joueur Bordelais Yoram Moefana, titulaire à l'aile lors de ce premier match du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande ce vendredi 2 février. Pas présent dans le groupe dans un premier temps, le jeune joueur de Perpignan Posolo Tuilagi a finalement été appelé à la rescousse par le staff de Fabien Galthié après le forfait du Lyonnais Romain Taofifenua.

Champion du monde U20 l'été dernier, Posolo Tuilagi a explosé aux yeux du grand public lorsqu'il a remporté le Mondial U20 et qu'il a écrasé à lui tout seul les baby All Blacks. Si sa présence au Tournoi des 6 Nations 2024 était possible, elle n'était pas non plus vraiment envisagée (sa présence lors de la tournée d'été en Argentine était une priorité). Mais le colosse de 18 ans (1,94 m et 145 kg), fait déjà l'unanimité auprès des joueurs et du staff. Le Toulousain François Cros le décrit comme un profil rare. "Il n'y en a pas beaucoup de joueurs comme lui qui ont son gabarit et sa puissance. Il peut vraiment être une belle arme pour nous." "De mémoire de joueur et d'entraîneur, j'ai rarement vu un jeune joueur faire autant de différence que ce qu'il a pu faire ", a expliqué William Servat lors de la conférence de veille de match. " Cela fait deux mois qu'on travaille avec lui, qu'on échange sur ces matches, les attendus, les attitudes et aujourd'hui il est prêt."

Quelle est l'origine de Posolo Tuilagi et pourquoi il peut jouer avec le XV de France ?

Samoan d'origine, Posolo Tuilagi est d'abord né d'un père, Henri, qui a fait les beaux jours de l'Usap de 2007 à 2015 et qui a été international samoan. Son oncle, Manu, compte de son côté 59 sélections en équipe d'Angleterre où il évoluait trois-quarts centre. Alors pourquoi un joueur des Samoa peut-il devenir joueur français ? Pour avoir la réponse il faut se pencher sur l'article 8 de World Rugby; "Un joueur est éligible pour représenter une équipe nationale si lui-même, ses parents ou grands-parents sont nés dans le pays concerné, ou s'il a résidé dans ce pays pendant 60 mois consécutifs." Il n'y a donc plus qu'à apprécier sa présence dans le XV de France !