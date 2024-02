France - Irlande : heure, chaîne TV, compos... Les infos du premier match du tournoi des VI Nations

La France affronte l'Irlande ce vendredi 2 février à l'occasion de la première journée du tournoi des VI Nations.

La France retrouve le chemin des terrains de rugby après sa désillusion lors de la Coupe du monde 2023 à domicile. Le 15 octobre 2023, les Bleus quittaient la compétition dès les quarts de finale le Mondial après une courte défaite face à l'Afrique du sud (28-29). Mais pour oublier cette cruelle aventure, les joueurs de Fabien Galthié aimeraient certainement réaliser le Grand Chelem comme en 2022. "On a fait des choix stratégiques pour avoir l'équipe de France la plus forte possible", a déclaré le sélectionneur des Tricolores avant ce grand rendez-vous.

En face, l'Irlande doit aussi se relever après une Coupe du monde décevante. Le XV du Trèfle a été éliminé en quarts de finale face à la Nouvelle-Zélande (24-28). Et comme les Bleus, les Irlandais ont l'occasion idéale de laver l'affront du dernier Mondial en réalisant un Grand Chelem à l'occasion de ce tournoi des VI Nations comme l'année dernière où ils avaient succéder à leur adversaire du soir. "Le XV de France est une équipe fantastique", a déclaré Andy Farrell.

A quelle heure débute le match France - Irlande ?

Le match France - Irlande débutera à 21h ce vendredi 2 février. Il se déroulera à l'Orange Vélodrome de Marseille.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Irlande ?

C'est France 2 qui diffusera cette rencontre entre la France et l'Irlande. L'arbitre de la rencontre est bien connu puisqu'il s'agira de l'Anglais Karl Dickson.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Irlande ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce France - Irlande. France.TV et MyCanal retransmettront également ce match sur leur plateforme digitale.

Quelles compositions pour France - Irlande ?

Les compositions de ce premier match du tournoi des VI Nations ont été dévoilées. Par rapport au Mondial, quelques changements ont été effectués du côté des Bleus comme les titularisations de Yoram Moefana qui remplace Louis Bielle-Biarrey et de Paul Gabrillagues à la place de Cameron Woki. Le XV de départ des Français : Penaud, Danty, Fickou, Moefana (o) Jalibert (m) Lucu; Ollivon, Alldritt (cap), Cros; Willemse, Gabrillagues; Atonio, Mauvaka, Baille.

En face, Andy Farrell a décidé de faire confiance à Jack Crowley qui aura la lourde tâche de succéder au néo-retraité Johny Sexton à l'ouverture. Calvin Nash sera à l'aile en l'absence de Mack Hansen et Jimmy O'Brien. Le XV irlandais : Keenan - Nash, Henshaw, Aki, Lowe - (o) Crowley, (m) Gibson-Park - Van der Flier, Doris, O'Mahony (cap) - Beirne, McCarthy - Furlong, Sheehan, Porter.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Irlande ?

Les Bleus sont les favoris de ce France - Irlande sur les sites de paris sportifs. Sur Betclic ils sont à 1,58, le nul est à 20 et la victoire irlandaise est à 2,75. Sur Winamax, les Tricolores sont à 1,55, le nul est à 25 et le XV de la Trèfle est également à 2,75.