Bordeaux-Bègles - Racing 92 : un choc pour se relancer ? Les infos du match

Bordeaux-Bègles reçoit le Racing 92 ce samedi 2 mars à l'occasion de la 17e journée du Top 14. Les deux équipes sont à la recherche d'une victoire dans une période compliquée.

Bordeaux-Bègles, 4e du Top 14, a enchainé deux revers de suite en Championnat dont un conséquent face à Castres la semaine passée (12-41). L'objectif est donc de reprendre la marche en avant devant leur public à Chaban-Delmas. Mais la forme à domicile de l'UBB n'est pas très positive avec deux défaites sur les deux derniers matches disputés à la maison. "Le Racing n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est nous, ça fait deux fois que nous manquons de justesse dans nos choix. Il faut absolument retrouver la victoire à Chaban", a déclaré le manager bordelais Yannick Bru.

La confiance n'est pas non plus au beau fixe pour le Racing 92 qui n'a pas connu le succès depuis le 6 janvier en Championnat. Les Racingmen, 6es, viennent de s'incliner dans le derby francilien face au Stade français (11-27) et ont enchainé une quatrième défaite de rang. Mais le Racing peut s'appuyer sur deux victoires d'affilées face à l'UBB. "C'est difficile pour nous en ce moment", a concédé l'entraineur Stuart Lancaster.

A quelle heure débute le match Bordeaux-Bègles - Racing 92 ?

Le match Bordeaux-Bègles - Racing 92 débutera à 21h05 ce samedi. La rencontre se déroulera au stade Jacques Chaban-Delmas de Bordeaux.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Bordeaux-Bègles - Racing 92 ?

Canal+ diffusera la rencontre de la 17e journée du Top 14 entre l'UBB et la Racing 92. L'arbitre de ce match sera Thomas Charabas.

Quelle diffusion streaming pour le match Bordeaux-Bègles - Racing 92 ?

Le match entre Bordeaux-Bègles et le Racing 92 sera aussi retransmis sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compositions pour Bordeaux-Bègles - Racing 92 ?

Soir de première dans la composition bordelaise avec la titularisation de Yann Lesgourgues. Le XV de départ de l'UBB : 15. Ducuing ; 14. Buros, 13. Depoortere, 12. Uberti, 11. Moustin ; 10. Garcia, 9. Lesgourgues ; 7. Diaby, 8. Tatafu, 6. Vergnes-Taillefer ; 5. Coleman, 4. Ricard ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot (cap.).

En face, Stuart Lancaster pourra s'appuyer sur le retour d'Antoine Gibert qui n'avait pas joué depuis le 20 janvier, soit la date du dernier succès des Racingmen. Le XV de départ du Racing 92 : 15. Tedder ; 14. Arundell, 13. Saili, 12. Chavancy (cap.), 11. Naituvi ; 10. Gibert, 9. Spring ; 7. Kolisi, 8. Joseph, 6. Baudonne ; 5. Rowlands, 4. Sanconnie ; 3. Nyakane, 2. Chat, 1. Kolingar.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Bordeaux-Bègles - Racing 92 ?

L'UBB est favori sur les sites de paris sportifs comme sur Betclic où ils sont à 1,35. Le match nul est à 22 et la victoire des Franciliens est à 3,25. Sur Unibet, les Bordelais sont à 1,35, le nul est à 21,50 et la victoire du Racing 92 est à 3,20.