DIRECT. Bordeaux-Bègles - Racing 92 : suivez le match

Pour la première fois de la soirée, l'UBB cède dans ce Bordeaux-Bègles - Racing 92 et cela offre une pénalité aux visiteurs.

L'UBB s'impose défensivement dans ce début de Bordeaux-Bègles - Racing 92 et obtient une nouvelle mêlée après une faute de main adverse provoquée.

L'arrière du Racing s'était trouvé un chemin dans la défense de l'UBB mais cette dernière arrive finalement à se replacer et rassure le public de Chaban-Delmas.

Antoine Gibert manque la première réception de ce Bordeaux-Bègles - Racing 92 et offre une première mêlée aux Unionistes.

Thomas Charabas donne le coup d'envoi de ce Bordeaux-Bègles - Racing 92 ! Ces deux équipes sont en difficulté et cette rencontre pourrait être un tournant dans la saison de ces deux formations.

20:54 - Les autres résultats du jour

Cette 17e journée du Top 14 a débuté aujourd'hui et cinq matches se sont disputés. Le Stade toulousain et le Stade français continuent leur rythme d'enfer et se détachent désormais assez largement en tête. Toulon a fait le bon coup de la journée avec une victoire face à Perpignan (44-22). Cela met la pression sur le Racing 92 qui est sorti de la zone de qualification à la phase finale du Championnat.