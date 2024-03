Antoine Dupont et l'équipe de France de rugby à 7 s'imposent à Los Angeles, les images

Pour sa deuxième compétition à 7, Antoine Dupont a remporté le tournoi de Los Angeles.

Exceptionnel ! Après la 3e place obtenue à Vancouver, Antoine Dupont et l'équipe de France de rugby à 7 se sont imposés dimanche 3 mars lors du Tournoi de Los Angeles en battant la Grande Bretagne en finale sur le score de 21-0. Depuis 2005 et un triomphe à Paris, la France avait perdu les six finales auxquelles elle avait participé sur le circuit mondial... Une victoire historique donc pour les Bleus.

"C'était un match vraiment spécial pour moi avec beaucoup d'émotions avant, pendant et après le match. C'est la consécration d'un travail acharné depuis quatre ou cinq ans" a expliqué Stephen Parez-Edo Martin, auteur de 102 essais en carrière avec cette équipe.

"Je suis juste hyper content, fier de l'équipe. Ce n'est que mon deuxième tournoi mais je sais qu'ils travaillent depuis un moment. Il y a eu des finales, mais il n'y avait pas encore eu le titre qu'on attendait depuis un moment (2005) pour valider le travail qui a été fait et pour gagner en confiance à l'approche des échéances qui arrivent cet été (finale du circuit mondial à Madrid en juin, puis JO en juillet)" a de son côté lancé Antoine Dupont.