DIRECT. Pays de Galles - France : suivez le match

Australien d'origine, le deuxième ligne du Stade Toulousain est enfin éligible au XV de France . Il va faire sa première apparition cette après-midi, et c'était l'occasion pour le co-entraîneur des avants de revenir sur l'apport de ce joueur unique. "C’est un potentiel physique hors norme. Il développe 145 kilos de grandes capacités. Il peut emmener de la puissance, dans les mauls notamment, aussi bien offensivement que défensivement. Avec Toulouse, il le montre tous les week-ends au plus haut niveau. Pour l’équipe de France, il était prédestiné à nous rejoindre, et il a eu la volonté de nous rejoindre. Lors de la dernière coupe du monde, il aurait pu jouer avec une autre équipe nationale. Et il a montré l’attachement qu’il a pour la France. Cet attachement est une chose importante."

15:40 - Fabien Galthié justifie son appel à l'émulation pour ce pays de Galles - France

Face à la presse, le sélectionneur du XV de France s'est confié sur sa composition d'équipe : "Malgré la volonté d’avoir une cohérence et une logique, c’est peut-être le Tournoi où il y a le plus de premières capes. C’est un sentiment, nous ferons le bilan à la fin de la compétition. Pour expliquer ça, d’abord, il y a les faits en raison des cartons rouges, des blessures et donc des places qui se sont libérées. Mais aussi les performances des uns et des autres. J’ai toujours dit qu’il fallait venir chercher le maillot. C’est un peu ce qui s’est passé cette semaine mais aussi depuis cinq ans. Mais tout a été construit de façon cohérente. Ce sont des joueurs qui ont construit leur parcours avec des hauts et des bas, qui ont été endurants, résistants et opiniâtres."