Pays de Galles - France : compos, pronos... toutes les infos du match

Pour la 4e journée du Tournoi des 6 Nations, la France défie le pays de Galles au Principality Stadium. Le capitaine Grégory Alldritt est de retour pour ce choc.

Et maintenant le rebond ? Tenu piteusement en échec face à l'équipe d'Italie (13-13), il y a quinze jours à Lille, le XV de France doit sortir la tête de l'eau pour éviter une crise couvante depuis l'élimination de la coupe du Monde 2023. Un succès pour cette 4e journée du Tournoi des 6 Nations permettrait aux Bleus d'assurer quasiment une place sur le podium des meilleures nations européennes.

Pour relancer une dynamique positive, Fabien Galthié et son staff ont décidé de bousculer leurs habitudes. Depuis la prise de pouvoir de l'ancien demi de mêlée du XV de France, les joueurs savaient la composition d'équipe dès le début de la semaine. Cette fois, le sélectionneur et ses adjoints ont brouillé les cartes : "Nous avons adapté la méthode et le fonctionnement parce qu'on voulait voir l'état de forme, l'énergie qui se dégageait de l'équipe avant de prendre des choix définitifs, a avoué le co-entraîneur de la conquête et des tâches spécifiques Laurent Sempéré. Habituellement, nous avions plus de lisibilité et de confort pour dégager une composition. Cette semaine, il y a eu plus de compétition entre les joueurs. Nous voulons maintenir le groupe en vie. Ce n'est pas une décision en réaction, mais Fabien parlait du "cœur des hommes". On voulait aussi voir en semaine ce que ça pouvait donner."

Après avoir fait confiance à son socle de cadres, Fabien Galthié a décidé d'ouvrir le groupe à des nouveaux à l'image de Nicolas Depoortère, de Léo Barré ou encore d'Emmanuel Meafou. Un nouveau souffle pour passer outre la déception du Mondial ? De quoi donner un intérêt supérieur à ce pays de Galles - France !

Dans le cadre de cette 4e journée, le Tournoi des 6 Nations offre un choc pays de Galles - France. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 16h00 au Principality Stadium ce dimanche 10 mars.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Tournoi des 6 Nations, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce pays de Galles - France. Cette affiche sera diffusée par France Télévisions. Vous devrez donc vous brancher sur France 2.

Pour suivre pays de Galles - France en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Vous allez devoir vous inscrire, gratuitement, à la plateforme france.tv. Avec cette inscription, vous serez par la suite en mesure de rejoindre France 2.

Le XV de départ des Bleus pour ce pays de Galles - France : 15. Barré ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Depoortère, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ramos, 9. Le Garrec ; 7. Ollivon, 8. Alldritt (cap.), 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

Le XV de départ des Dragons pour ce pays de Galles - France : 15. Winnett ; 14. Adams, 13. Roberts, 12. Watkin, 11. Dyer ; 10. Costelow, 9. Williams; 7. Reffell, 8. Wainwright, 6. Jenkins (cap.) ; 5. Beard, 4. Rowlands; 3. Assiratti, 2. Elias, 1. Thomas.