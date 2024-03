Encore en tête fin janvier, le Racing 92 traverse une période délicate et doit à tout prix se reprendre à domicile face au RCT pour enrailler sa chute.

Le Top 14 est une course de fond où le moindre écart peut vous faire passer des sommets aux oubliettes en quelques semaines. En début d'année encore, cette affiche aurait constitué un choc entre le premier et son dauphin. Un duel entre équipes dominant leur sujet autant que leurs adversaires. Aujourd'hui, l'affiche n'a rien perdu de son lustre mais l'enjeu n'est plus de savoir qui règne sur le Championnat, juste de ne pas décrocher dans la féroce course aux phases finales.

Le Racing en chute libre

La trajectoire du Racing 92 est certainement la plus surprenante. Partis sur d'excellentes bases, les Franciliens donnaient l'impression à l'automne de réciter leur rugby sous les ordres de Stuart Lancaster. Une machine bien huilée écrasant méthodiquement chaque obstacle se présentant sur son chemin, comme ce 18 novembre où elle alla gagner sur la pelouse du Stade Français, alors leader (13-9). Puis tout a déraillé. Depuis un mois et demi, rien ne va plus et plus personne ne répond au sein de l'effectif ciel et blanc qui a particulièrement souffert de la mobilisation de certains de ses hommes forts comme son maître à jouer Le Garrec ou son deuxième-ligne Woki, retenus en équipe de France pour disputer le Tournoi des VI Nations.

Si le premier manquera encore ce soir, ce n'est pas le cas du second libéré par le staff tricolore et donc à nouveau disponible pour venir aider ses coéquipiers. Sur le banc, il devra apporter son expérience et de la justesse à un groupe dans le dur. Car au gré des absences en charnière ou dans le pack, le Racing 92 s'est englué dans une spirale négative et vient d'enchaîner 5 revers de rang, le renvoyant à la 8e place du Championnat. Le manager anglais sait le poids des absents, la star sud-africaine Kolisi étant aussi indisponible, et va devoir trouver un discours pour redresser une barre à la dérive. "On n'a plus le droit à l'erreur", convient l'expérimenté talonneur Camille Chat.

Ne pas rester en rade

De son côté, Toulon ne fanfaronne pas plus et doit composer avec une même crise de résultat, à la seule différence qu'il a peut-être amorcé un rebond. En effet, après trois défaites consécutives, les Varois ont retrouvé le goût de la victoire la semaine passée. A domicile, ils se sont déchaînés en seconde période inscrivant quatre de leurs cinq essais pour disposer de Perpignan (44-22). Une performance de nature à redonner la confiance perdue dans un contexte brûlant, où Mignoni a perdu ses nerfs face à la presse, ulcéré par les "fuites" de son vestiaire.

Un dérapage qui dit la tension sur la Rade et que seul un enchaînement positif pourrait dissiper. Reste à trouver la clé en déplacement. Depuis le début de la saison, le RCT ne compte ainsi qu'une victoire loin de Mayol, le 18 novembre dernier à Clermont (30-27). Le retour à la compétition de Gabin Villière est de nature à rassurer. Blessé au genou fin janvier en Coupe d'Europe, l'ailier international est un atout des deux côtés du terrain par sa férocité au contact et son agressivité dans les intervalles. Une bonne nouvelle au moment d'aborder une rencontre charnière où le vainqueur pourra se replacer dans le peloton de tête quand le vaincu devra davantage regarder derrière pour éviter une chute plus brutale.

Le match de clôture de la 18ème journée entre le Racing 92 et le RC Toulon aura lieu à partir de 21h05, du côté de la Défense Arena à Nanterre.

Racing 92 : 1. Kolingar, 2. Chat, 3. Gomes Sa – 4. Palu, 5. Sanconnie – 6. Diallo, 7. Baudonne, 8. Kamikamica – 9. Le Bail, 10. Tedder – 11. Naituvi, 12. Chavancy ©, 13. Klemenczak, 14. Wade – 15. Spring.

RC Toulon : 1. Devaux, 2. Baubigny ©, 3. Gigashvili – 4. Halagahu, 5. Ribbans – 6. Tolofua, 7. Coulon, 8. Isa – 9. Danglot, 10. Hervé – 11. Villière, 12. Smaili, 13. Tuicuvu, 14. Dréan – 15. Jaminet.