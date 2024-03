France - Angleterre : heure, compos, pronos... Toutes les infos du Crunch

Pour la clôture du Tournoi des 6 Nations, la France accueille l'Angleterre au Groupama Stadium. La bande à Alldritt assurerait le podium en cas de succès dans ce Crunch.

Avant de tirer le rideau, le Tournoi des 6 Nations offre ce qu'il a de meilleur pour cette dernière journée. Au Groupama Stadium à Décines, la France reçoit l'Angleterre, dans un fabuleux Crunch. Un duel histoire entre deux nations qui ont noué, au fil des années, une véritable rivalité.

Ces dernières années, les Bleus ont souvent pris le meilleur sur la nation d'outre-Manche avec pas moins de trois succès, un nul pour seulement un revers lors des cinq dernières confrontations. Les coéquipiers de Grégory Alldritt passeraient bien la sixième pour finir en beauté ce Tournoi des 6 Nations.

Les Bleus ne gagnent plus... en France !

C'est tout le paradoxe ! Dans ce Tournoi des 6 Nations qui devait être celui de la rédemption à la suite de l'échec de la coupe du Monde 2023, la bande à Galthié a été très fébrile à domicile. En ouverture, elle a été balayée par le XV du Trèfle (17-38) avant de vivre une désillusion encore plus intense face à l'Italie (13-13). Si Garbisi n'avait pas tapé le montant droit, les Bleus auraient même vécu un revers historique. Forcément, avec trois matchs sans succès sur son territoire national, l'urgence est présente à l'orée de ce France - Angleterre : "Même si dimanche, à Cardiff, on a eu l'impression d'avoir été à domicile, tant la foule française du Principality Stadium a été impressionnante. […] On se doit de regagner à la maison, oui. Il faut regagner en France. On va déjà s'attacher à ce que nous allons mettre dans ce Crunch pour tenter de le remporter. On veut gagner ce match pour terminer ce Tournoi sur deux bonnes notes, être sur une phase ascendante et rentrer chez nous avec le sourire. Ce France-Angleterre, il compte donc beaucoup à nos yeux."

Le XV de la Rose est capable du meilleur comme du pire

À l'image de la France, l'Angleterre, troisième lors de la dernière coupe du Monde, vit un Tournoi des 6 Nations très contrasté. Les hommes de Borthwick ont essuyé une vilaine gifle face au rival écossais (30-21). Ils ont gagné d'un rien en Italie (27-30) et face au pays de Galles (16-14). Et alors que tous les observateurs ne donnaient aucune chance au XV de la Rose face à l'Irlande, l'épine a piqué le trèfle dans un match gagné après la sirène grâce à un drop de Marcus Smith (23-22). Au passage, ce succès prive le voisin d'un nouveau Grand Chelem.

Dans ce Crunch, l'Angleterre aura forcément en tête l'affront vécu l'an dernier à Twickenham. Dans le temple du rugby, les partenaires d'Itoje avaient vécu une des plus sévères défaites de leur histoire face à un XV de France de gala (53-10). À Lyon, il sera aussi question de revanche alors que la France n'a plus perdu face à l'Angleterre depuis 2016. "Une victoire comme celle-là à Twickenham est spéciale, a commenté Borthwick. Mais face à la France, nous devons la confirmer parce que nous avons une chance de remporter le Tournoi des 6 Nations." Pour cela, il faut un improbable faux pas de l'Irlande face à l'Écosse.

Dans le cadre de cette 5e journée, le Tournoi des 6 Nations offre un choc historique : France - Angleterre. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Tournoi des 6 Nations, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce France - Angleterre. Cette affiche sera diffusée par France Télévisions. Vous devrez donc vous brancher sur France 2.

Pour suivre France - Angleterre en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de vous inscrire gratuitement à la plateforme france.tv. Ainsi, vous aurez par la suite accès à France 2.

La composition des Bleus pour ce France - Angleterre : 15. Barré ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Depoortère, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ramos, 9. Le Garrec ; 7. Ollivon, 8. Alldritt (cap.), 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

La composition du XV de la Rose pour ce France - Angleterre : 15. Furbank ; 14. Freeman, 13. Slade, 12. Lawrence, 11. Daly ; 10. Ford, 9. Mitchell ; 7. Underhill, 8. Earl, 6. Chessum ; 5. Martin, 4. Itoje ; 3. Cole, 2. George (cap.), 1. Genge.