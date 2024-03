Tournoi des 6 Nations féminin : favoris, diffusion, calendrier... Toutes les infos

Moins d'une semaine après la fin du Six Nations chez les hommes, le tournoi féminin débute ce week-end, avec de bonnes chances pour les Françaises.

Ce samedi 23 mars débute le tournoi féminin des Six Nations. L'Angleterre, invaincue dans le tournoi depuis 2018, remet son titre en jeu face à la France, l'Ecosse, l'Italie, le pays de Galles et l'Irlande. Pour la sélection française, deuxième des cinq dernières éditions, tous les espoirs sont permis, malgré les forfaits de dernière minute de Caroline Drouin et de Rose Bernardou, absentes pour l'ensemble du tournoi.

Particularité cette année, le tournoi des Six Nations octroie des places qualificatives pour la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en 2025 en Angleterre, ainsi que des places pour la WXV, une nouvelle compétition internationale dont la première édition a eu lieu à l'automne dernier. En finissant 3e de la dernière Coupe du monde en 2021, la France est déjà assurée de participer à la prochaine Coupe du monde, tout comme les Red Roses, battues en finale par les Néo-Zélandaises.

Cette année, les Françaises auront l'avantage de recevoir trois fois, contre l'Irlande en ouverture samedi 23 mars à 15h15, puis contre l'Italie le 14 avril et enfin contre l'Angleterre le 27 avril pour un match qui décidera peut-être du vainqueur du tournoi. En conséquence, la France se déplacera le 30 mars en Ecosse, et le 21 avril au Pays de Galles.

Diffusion des matchs

L'ensemble des matchs du tournoi des Six Nations féminin sera diffusé sur les antennes France 2.

© France TV

Calendrier

Première journée (23 et 24 mars)

Samedi 23 mars : France - Irlande à 15h15

à 15h15 Samedi 23 mars : pays de Galles - Écosse à 17h45

Dimanche 24 mars : Italie - Angleterre à 16h

Deuxième journée (30 et 31 mars)

Samedi 30 mars : Écosse - France à 15h15

à 15h15 Samedi 30 mars : Angleterre - pays de Galles à 17h45

Dimanche 31 mars : Irlande - Italie à 16h

Troisième journée (13 et 14 avril)

Samedi 13 avril : Écosse - Angleterre à 15h15

Samedi 13 avril : Irlande - pays de Galles à 17h45

Dimanche 14 avril : France - Italie à 13h30

Quatrième journée (20 et 21 avril)

Samedi 20 avril : Angleterre - Irlande à 15h15

Samedi 20 avril : Italie - Écosse à 17h45

Dimanche 21 avril : pays de Galles - France à 16h15

Cinquième journée (27 avril)