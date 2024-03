DIRECT. Bordeaux-Bègles - Toulouse : début de match cauchemardesque pour les Toulousains, suivez le match !

21:00 - Poitrenaud : "Plus attaché au contenu qu'au résultat"

En conférence de presse, l'entraîneur des trois-quarts du Stade Toulousain a confié apporter plus d'importance à la qualité du jeu plutôt qu'au résultat : "C'est le match qui réunit le groupe à la suite du Tournoi des 6 Nations et cette période des doublons qui a été très positive pour nous. Cela nous permet de nous reconnecter, et je l'espère de la meilleure des façons. Ce qui est certain, c'est que ce match sera difficile, attendu, avec un certain engouement du côté du stade Matmut Atlantique qu'on aime beaucoup et qui nous a souvent réussi. Quelle que soit l'issue, on sera bien plus attaché au contenu qu'au résultat, comme on le fait ces dernières semaines."