DIRECT. Bordeaux-Bègles - Racing 92 : les buteurs se répondent, suivez le match

Deuxième tentative et deuxième réussite pour Maxime Lucu et Bordeaux-Bègles qui prennent l'avantage au score.

À plus de soixante mètres légèrement excentré à gauche des perches, Tristan Tedder ouvre le score après une tentative précise et puissante.

20:40 - Lancaster : "Cette équipe est forte"

En conférence de presse, Stuart Lancaster a confié s'attendre à une rencontre difficile : "La semaine a été très bonne. Nos leaders ont haussé le niveau d'exigence. J'ai confiance en nos joueurs, je suis persuadé qu'ils vont bien représenter le Racing […] À Bordeaux, il ne sera plus question de prendre un bonus défensif et de contrôler ce qui se passe ailleurs. Ce sera soit tu gagnes, soit tu sors. On sait combien cette équipe de l'UBB est forte, encore plus dans son stade où c'est vraiment difficile de jouer. Il suffit de voir ce qui s'est passé cette saison pour les Saracens quand ils sont allés à Bordeaux. Ils ont pris deux fois quarante points et je sais de quoi sont capables les Saracens".