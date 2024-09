Top 14. Stade Français - Toulon : Toulon à la merci d'un essai Parisien, le direct

Le Stade de Français enchaînent les passes et les dédoublements mais n'arrive pas à gagner du terrain face à une équipe Toulonnaise bien organisée. C'est la dernière action du match

Très beau travail des Toulonnais dans une mêlée dans leur camp. Les hommes de Pierre Mignoni récupèrent le ballon et peuvent souffler.

Après une série de picks and go, les Parisiens parviennent enfin à marquer un essai grâce à Yoan Tanga. 8-14, transformation à suivre

Côté du Stade Français, Kodela et Sinckler sont sortis, remplacés par N'Diaye et Setiano

22:26 - 54' - Points sur les changements

Plusieurs changements ont été effectués dans les cinq dernières minutes. Côté Toulonnais Garbisi a été remplacé par Hervé et Baptiste Serin a pris la place de Ben White. Quelques minutes avant Mézou, Gros et Lucchesi ont été remplacés par Youyoutte, Priso et Bobigny