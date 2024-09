Top 14. Stade Français - Toulon : les Parisiens visent un succès avec la manière sans Carbonel ?

Le Stade Français affronte Toulon lors de la 3ème journée du Top 14. Après deux prestations laborieuses, les Parisiens auront à cœur de briller face à des Varois séduisants en ce début de saison.

Demi-finaliste du Top 14 la saison passée, le Stade Français peine à retrouver ses marques en ce mois de septembre malgré un petit rebond la semaine passée face à Vannes (victoire 34 à 31). Ce succès étriqué mais bienvenu face aux Bretons a encore illustré la friabilité de la défense parisienne et la difficulté des hommes de Laurent Labit a se montrer dominants et autoritaires dans le jeu. A l'intersaison le club Parisien a perdu plusieurs cadres dont Rory Kockott, Habel Kueffner (Bayonne), Mickael Ivaldi (Toulon) et Kylan Hamdaoui (Clermont) et ça se ressent.

Carbonel ménagé ?

La mayonnaise tarde à prendre avec les nouveaux arrivants et son joueur clé Louis Carbonel n'a pas encore montré son meilleur visage aux côtés de Gimbert, Tanga et Huguet . Le champion du monde des moins de 20 ans en 2018 avec Ntamack, Wocki et Vincent essaye de se relancer au Stade Français après un début de carrière très en deçà de son potentiel à Toulon et Montpellier. Certes le staff parisien est conscient que le profil de son ouvreur peut apporter une plus value à terme sur le jeu de l'équipe, mais en ce début de saison et dans ces circonstances particulières où les automatismes ne sont pas au point, il est possible que Carbonel puisse commencer la rencontre face aux Varois sur le banc.

En face les Toulonnais ne partiront pas favoris et auront tout à gagner face à une équipe encore en rodage. Les hommes de Mignoni peuvent surfer sur leur succès face à Castres (30-28), le week-end dernier. A l'instar du Stade Français face à Vannes, la victoire du RCT face à Castres n'était pas aisée mais elle a mis en avant une belle capacité de réaction et un grand caractère de l'équipe Varoise avec deux jolis essais dans le dernier quart d'heure. Auteur d'une passe décisive et d'une transformation alors qu'il était sorti du banc (entré à la 71e minute), Enzo Hervé a été le grand artisan du succès des siens. Le nouveau héros de Mayol aura des grandes chances d'être titulaire ce soir. S'il démarre, Biggar devrait être utilisé en finisseur.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Stade Français et le RC Toulon qui sera dirigé par Monsieur Pierre Brousset (Comité Midi-Pyrénées) aura lieu à 21h05 ce dimanche au Stade Jean Bouin.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Stade Français - RC Toulon ?

Cette rencontre de la 3ème journée du Top 14 sera retransmise en direct et en exclusivité sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Les compositions possibles

La compo probable de Stade Français : Alo Emile, Nicotera, Gomez Kodela, Gabrillagues (cap), Van der Mescht, Huguet, Weber, Macalou, Carbonel, Briatte, Etien, Delbouis, Ward, Marchant, Barré.

La compo probable de RC Toulon: Gros, Lucchesi, Sinckler, Ribbans, Mézou, Abadie, Olivon, Issa, White, Hervé, Wainiqolo, Frisch, Tuicivu, Rebbadj, Domon

Le Stade Français est largement favori chez les bookmakers pour cette affiche contre le RC Toulon.

Betclic : Stade Français 1,45 / Nul 20,00 / Toulon 2,75.

Bwin: Stade Français 1,44 / Nul 20,00 / Toulon 2,50.

Unibet: Stade Français 1,40 / Nul 20,00 / Toulon 2,82.

Netbet: Stade Français 1,42 / Nul 20,00 / Toulon 2,77.