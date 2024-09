TOP 14. Toulouse - Bordeaux Bègles : dans un début de match fou, l'UBB climatise Ernest-Wallon, le match en direct

Dans ce début de deuxième période, les Bordelais jouent à la toulousaine et enchaînent les lancements de jeu et les passes après contact.

Dans ce début de deuxième période, l'UBB a récupéré le cuir et occupe le camp toulousain mais les locaux résistent et ne perdent pas de terrain.

Après un long visionnage vidéo où Tual Trainini a vérifié deux actions (le plaquage haut de Maxime Lucu et un jeu déloyal de Bochaton sur Graou), l'arbitre ne siffle pas de pénalité et renvoie les joueurs aux vestiaires.

21:54 - Fin de mi-temps folle !

Quelle percée d'Ange Capuozzo ! Après un dégagement long de Lucu en touche, Ntamack joue vite sur Ramos et l'ailier italien qui transperce la défense avant de servir Kinghorn. Après des phases de pick and go, Paul Graou pense aplatir une nouvelle fois. Le jeu est finalement interrompu pour un visionnage vidéo. Les arbitres veulent visionner un potentiel plaquage haut de Maxime Lucu sur le demi de mêlée toulousain.