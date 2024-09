Toulouse - Bordeaux Bègles : des compositions chamboulées pour le choc du Top 14

Ce dimanche soir, le Stade Toulousain affronte le dernier finaliste du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles pour un choc en clôture de la quatrième journée.

Un remake de la dernière finale du Top 14. Après la correction toulousaine (59-3) lors de la dernière rencontre pour le Bouclier de Brennus, le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles se retrouvent ce dimanche soir en clôture de la quatrième journée. Pour cette affiche, Ugo Mola pourra compter sur les retours de Julien Marchand, Dorian Aldegheri, François Cros et d'Alexandre Roumat . La deuxième ligne sera composée de Thibaud Flament et Emmanuel Meafou. Remplaçant à Montpellier la semaine passée, Paul Graou sera à la mêlée, aux côtés de Romain Ntamack. Pierre-Louis Barassi, Pita Ahki, Blair Kinghorn, Ange Capuozzo et Thomas Ramos composeront la ligne arrière.

Du côté de l'UBB, Yannick Bru pourra compter sur ses cadres. L'entraîneur du club bordelais a choisi la puissance en troisième ligne avec Pete Samu et Tevita Tatafu. Pas de surprise à la charnière avec Maxime Lucu et Matthieu Jalibert, titulaires. Aux ailes, Pablo Uberti et Arthur Retière encadreront à l'arrière Louis Bielle-Biarrey qui assurera la couverture.

À quelle heure débute Toulouse - Bordeaux Bègles ?

Le coup d'envoi du choc de la quatrième journée de Top 14 opposant Toulouse à Bordeaux-Bègles est prévu dimanche 29 septembre à 21h05 au Stade Ernest-Wallon de Toulouse. Tual Trainini sera l'arbitre de cette affiche.

Sur quelle chaîne regarder Toulouse - Bordeaux Bègles ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera le match entre le Stade Toulousain et l'UBB.

Comment suivre Toulouse - Bordeaux Bègles en streaming ?

Si vous souhaitez regarder l'affiche en clôture de la quatrième journée du Top 14 entre les Toulousains et les Bordelais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les XV de Toulouse - Bordeaux Bègles ?

Toulouse : 15. Ramos ; 14. Capuozzo, 13. Barassi, 12. Ahki, 11. Kinghorn; 10. R. Ntamack, 9. Graou ; 7. Banos, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Ainu'u.

Bordeaux-Bègles : 15. Bielle-Biarrey ; 14. Retière, 13. Moefana, 12. Janse Van Rensburg, 11. Uberti ; 10. Jalibert, 9. Lucu : 7. Samu, 8. Tatafu, 6. Vergnes-Taillefer ; 5. Gray, 4. Bochaton ; 3. Falatea, 2. Latterrade, 1. Boniface.

Quels sont les pronostics de Toulouse - Bordeaux Bègles ?