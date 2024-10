Top 14. Racing - Toulon : Lancaster et les Racingmen sortent leur joker face au RCT

Duel entre deux équipes ambitieuses pour l'ouverture de la sixième journée du Top 14. Le Racing 92 et le RC Toulon espèrent montrer un visage conquérant dans ce match clé du début de saison.

Avec un effectif impressionnant bâti pour les premiers rôles en Top 14 (Gael Fickou, Owen Farell, Nolan Le Garrec et Henry Arundell), les Ciel et Bleu du Racing 92 espéraient un meilleur début de saison qu'un maigre bilan de deux victoires en cinq rencontres. Plusieurs cadres donc ne sont pas à leur meilleur niveau, et même si la victoire à l'extérieur samedi dernier face à Vannes (27-24) a laissé de belles promesses, l'entraîneur principal Stuart Lancaster a conscience que le chantier reste important pour retrouver une bonne carburation dans ce championnat très relevé. Le test face au RC Toulon, représente donc une excellente opportunité pour le coach Anglais du Racing d'ajuster et de peaufiner son quinze en espérant que ses hommes pourront enfin se montrer dominants dans le jeu et efficaces face aux perches.

Kaitu'u et Taofifenua titulaires

Le Racing 92 pourra enfin compter aujourd'hui sur son joker médical, le talonneur Feleti Kaitu'u. L'Australien sera d'ailleurs aligné d'entrée face au RCT, tout comme Romain Taofifenua qui retrouve sa place de titulaire en deuxième ligne. Des renforts qui ne feront pas de mal face aux formes encore incertaines de la star Owen Farrell (0 essais) et de Sam James. L'exil contraint sur l'aile de Josh Tuisova devrait se prolonger, alors que le capitaine Gaël Fickou aura forte à faire face à la menace adverse que représente Dréan et Paia'aua.

En face, le grand absent du côté Varois sera sans doute Pierre Mignoni. Exclu lors de la défaite face à Clermont (18-19), l'entraîneur du RCT s'en est pris à l'arbitre Mr. Marbot, à la suite d'une décision favorable aux Avergnants lors de l'ultime ruck. Agressifs avec un bon pressing au pied, les Toulonnais dominateurs ont mené jusqu'à la 77ème minute. Un quatrième succès en cinq matches n'est pas passé loin, d'où la frustration de Mignoni qui pourra compter aujourd'hui sur Charles Ollivon en troisième ligne. L'international tricolore était remplaçant samedi dernier. Alors qu'Enzo Hervé, toujours aussi brillant aux pénalités sur les rares minutes glanées en tant que remplaçant de luxe, ne fait toujours pas partie des plans initiaux de son entraîneur malgré 21 points inscrits en 144 minutes.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Racing 92 et le RC Toulon qui sera dirigé par Monsieur Pierre Brousset (Comité Midi-Pyrénées) aura lieu à 14h30 au stade Dominique Duvauchelle à Créteil.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Racing 92 - RC Toulon ?

Cette rencontre de la 6ème journée du Top 14 sera retransmise en direct et en exclusivité sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Les compositions possibles

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Tuisova, 13. Fickou (cap.), 12. D. Lancaster, 11. Habosi ; 10. Farrell, 9. Le Garrec ; 7. Diallo, 8. Baudonne, 6. Woki ; 5. R. Taofifenua, 4. Kpoku ; 3. Sordoni, 2. Kaitu'u, 1. Gogichashvili.

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Paia'aua ; 14. Dréan, 13. Frisch, 12. Sinzelle, 11. Villière ; 10. Garbisi, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Ollivon (cap.), 6. Ludlam ; 5. Alainu'uese, 4. Mezou ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Priso.



Le Racing 92 reste le favori chez les bookmakers pour cette rencontre face au RC Toulon



Betclic : Racing 1,42 / Nul 22,00 / Toulon 2,85.



Unibet: Racing 1,38 / Nul 20,50/ Toulon 2,88.



Parions Sport: Stade Français 1,45/ Nul 25,00 / Toulon 2,65