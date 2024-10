Top 14. La Rochelle - Bordeaux Bègles : les Rochelais veulent se relancer face à un Bordeaux affaibli

Dimanche soir, le Stade Rochelais qui veut oublier la terrible défaite à Bayonne reçoit le leader Bordeaux Bègles diminué à l'occasion de la 7e journée du Top 14.

Le Stade Marcel Deflandre sera sans aucun doute plein à craquer ce dimanche soir pour le choc du week-end entre La Rochelle troisième et Bordeaux Bègles actuel leader du Top 14. À domicile, les Rochelais espèrent rebondir après la déconvenue essuyée à Bayonne samedi dernier (37-7). Le capitaine Grégory Alldritt s'est présenté devant la presse cette semaine avec une certaine motivation. "On est tous sur la même longueur d'onde, tous motivés pour faire un grand match dimanche. Après ce genre de match, c'est quasiment les semaines les plus faciles parce que tout le monde a été touché". Après ce revers les Maritimes ont été réunis par leur président Vincent Merling qui aurait affiché sa contrariété par rapport à ce match perdu. Les hommes de Ronan O'Gara sont prévenus, ils doivent relever la tête et rebondir assez vite. En tout cas "il n'a pas essayé de nous convaincre, on était déjà convaincus avant qu'il ne parle", a assuré Grégory Alldritt en évoquant la causerie avec son président et qui n'aime pas avec ses camarades "passer pour des pipes" devant ses supporters.

Les Bordelo-Béglais ont eux l'envie de conserver leur première place. Ils veulent surtout réussir à battre un deuxième rival à l'extérieur. Damien Penaud et les siens sont en effet parvenus à renverser le Stade Toulousain à Ernest-Wallon le 29 septembre (12-16). Ils peuvent très bien réitérer dimanche soir contre La Rochelle. L'équipe bordelaise veut poursuivre son invincibilité de quatre matchs sans défaites. Un déplacement à La Rochelle est toujours compliqué. L'entraîneur de la mêlée Jean-Baptiste Poux sait que là-bas, il y a "toujours des matchs physiques". Bordeaux Bègles aborde de plus cette rencontre avec de nombreux joueurs absents. Il y a d'abord les internationaux Français Maxime Lucu et Matthieu Jalibert, mais aussi Nicolas Depoortere victime d'une fracture du plancher orbital contre Perpignan la semaine passée.

À quelle heure débute le début de la rencontre ?

Le coup d'envoi sera donné à 21h05 au Stade Marcel Deflandre.

Sur quelle chaîne suivre le match ?

L'intégralité de la rencontre sera à suivre sur Canal + mais également sur notre live.

Quelles sont les compos des deux équipes ?

L'équipe de Yannick Bru sera démunie d'Adam Coleman, Paul Abadie (mollet) et Joey Carbery (fracture de la main) toujours à l'infirmerie, de Nicolas Depoortere qui les a rejoint la semaine dernière mais aussi Maxime Lucu et Matthieu Jalibert qui sont mis au repos. Du côté de La Rochelle, l'effectif sera quasiment au complet.