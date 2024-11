RUGBY. France - Japon : Fabien Galthié fait sa révolution ! Heure, chaîne TV du match

Dans le cadre de sa tournée de novembre, le XV de France affronte, ce samedi 9 novembre, le Japon au stade de France. Galthié peut compter sur le retour de Dupont, mais s'est passé volontairement de plusieurs cadres.

Après une tournée cataclysmique en Argentine, où l'extrasportif a pris le dessus sur le terrain avec les affaires Jégou, Auradou et Jaminet, le XV de France retrouve le sol national pour trois rencontres durant cette tournée de novembre. Les Bleus affronteront le Japon donc, puis la Nouvelle-Zélande et l'Argentine.

Fabien Galthié pourra compter sur Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus, qui avait décidé de mettre entre parenthèses son aventure avec l'équipe de France à XV pour devenir champion olympique de rugby à 7, a repris du service et son capitanat. "Antoine a coupé longtemps après son tir, mais il est revenu aussi fort, sinon meilleur qu'il ne l'était avant, a confié François Cros, son partenaire chez les Bleus et au Stade Toulousain. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. Son passage à 7 lui a permis de toucher du doigt un nouveau rugby et d'y développer des qualités. Quoi qu'il fasse, il trouve toujours la faille et la clé, en fait."

L'événement est ailleurs dans le groupe France. Insatisfait des performances lors du dernier Tournoi des 6 Nations, le sélectionneur a joué au grand chamboule-tout en ouvrant son effectif à la concurrence. Ollivon, hors groupe, a fait les frais de ce choix, tout comme Fickou, qui a été relégué sur le banc au profit de la paire Moefana - Gailleton. Le début d'une nouvelle ère vers la coupe du Monde 2027 ? "Je préfère parler de continuité et d'émulation, a temporisé Galthié. Il n'y a qu'un seul nouveau capé avec Tevita (Tatafu) qui nous avait déjà rejoint avant l'été pour préparer la tournée en Argentine, même s'il ne pouvait pas encore évoluer avec nous. Pour le reste, tous les joueurs ont déjà été capés. C'est un groupe France qui se dirige vers ce match, grâce aux accords renégociés avec la Ligue pour retravailler à 42 et pendant deux semaines. Cette première composition, c'est l'équipe la plus en forme du moment. C'est donc surtout une équipe de France où il y a de l'émulation, avec des joueurs qui poussent à la concurrence."

Dans le cadre de ce premier test-match de novembre, la France accueille le Japon au Stade de France. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h10.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la tournée de novembre, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce France - Japon. Cette affiche sera diffusée par TF1, qui a acquis les droits au détriment de France 2.

Pour suivre France - Japon en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire gratuitement à TF1+. Vous pourrez ensuite rejoindre TF1.

Le XV de départ de la France : 15. Barré ; 14. Penaud, 13. Gailleton, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Roumat, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Tatafu, 2. Mauvaka, 1. Gros.

Le XV de départ du Japon : 15. Tuitama ; 14. Naikabula, 13. Riley, 12. Fifita, 11. Osada ; 10. Tatekawa, 9. Saito ; 7. Himeno, 8. Makisi, 6. Shimokawa ; 5. Dearns, 4. Uluiviti ; 3. Takeuchi, 2. Harada, 1. Okabe.