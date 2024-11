DIRECT. RUGBY. France - Japon : suivez le match en live

C'est parti au stade de France ! Dans le cadre de la tournée de novembre, les Bleus de Dupont affrontent, ce samedi 9 novembre, le Japon.

En direct

21:18 - Ramos manque la cible (5e) Le demi d'ouverture du XV de France était en coin.

21:16 - ESSAI POUR LA FRANCE ! (4e) D'une course supersonique, à la suite d'un coup de pied à suivre pour lui-même, Bielle-Biarrey frappe le premier en coin !

21:14 - Arbitrage vidéo pour un potentiel essai de la France ! (4e) D'une aile à une autre, Bielle-Biarrey a poussé le ballon au pied. À la course, l'ailier du XV de France semble avoir marqué. L'arbitre demande de vérifier.

21:12 - Dupont se reprend (3e) À la suite d'un échange de coups de pied, le demi de mêlée a bien décalé Attisogbe. La France est déjà au niveau de la médiane !

21:11 - Grosse erreur de Dupont ! (2e) En tentant de dégager son camp, le demi de mêlée a été contré par Dearns. Le deuxième ligne a été repris, in extremis, par Léo Barré. Derrière, un Japonais a commis un en-avant. Ça sera une mêlée à cinq mètres de l'en-but français.

21:10 - C'est parti dans ce France - Japon ! (1er) Tatekawa réalise un coup d'envoi court ! Roumat gagne la bataille aérienne.

21:05 - Les conditions de jeu pour ce France - Japon ! Il fait gris au-dessus du stade de France pour ce France - Japon. La pluie pourrait faire son apparition !

21:04 - Les joueurs entrent sur la pelouse ! L'ambiance est électrique dans les tribunes pour ce France - Japon ! Place aux hymnes nationaux !

21:00 - Que vaut le Japon ? Dirigé par Eddie Jones, le Japon est en pleine reconstruction. Le fantasque sélectionneur veut en faire l'équipe la plus rapide de tous les temps, mais elle souffre sur les côtés physiques du jeu avec des gabarits en deçà du niveau international. Les Nippons restent sur deux lourds revers de rang contre la Nouvelle-Zélande (19-64) et les Fidji (41-17).

20:55 - L'énigme Mathieu Jalibert Avec la blessure de Romain Ntamack, Mathieu Jalibert, flamboyant avec Bordeaux-Bègles, était le remplaçant légitime. Le demi d'ouverture avait déjà tenu ce rôle lors de la dernière coupe du Monde et lors du début du précédent Tournoi des Six Nations. À la surprise générale, l'ouvreur a été relégué sur le banc au profit de Thomas Ramos, qui est un arrière de formation. Un choix qui étonne dans le microcosme du rugby. Fabien Galthié s'est quant à lui expliqué : "C’est le talent et le niveau de jeu qui nous ont poussés à choisir cette charnière Dupont-Ramos. Si l’on étudie la performance d’une équipe, l’un des facteurs clés du succès, c’est le vécu collectif. Prenez-le comme voulez, mais si vous regardez les équipes de club, les équipes nationales, l’un des critères essentiels, c’est l’expérience collective. Dans l’adaptation et la recherche de performance, on prend d’abord les joueurs les plus performants. Cette charnière s’impose parmi les titulaires. Pour autant, Matthieu Jalibert, présent avec nous depuis cinq ans, compte car il est performant avec son club, tout comme il a performé avec le XV de France. On compte donc sur son niveau de rugby."

20:55 - La composition du Japon ! Eddie Jones a confié le brassard à Tatekawa pour ce France - Japon.

20:45 - Galthié a justifié ce retour à la concurrnce Questionné en conférence de presse sur ses choix, le sélectionneur du XV de France s'est justifié : "Je préfère parler de continuité et d'émulation. Il n'y a qu'un seul nouveau capé avec Tevita (Tatafu) qui nous avait déjà rejoint avant l'été pour préparer la tournée en Argentine, même s'il ne pouvait pas encore évoluer avec nous. Pour le reste, tous les joueurs ont déjà été capés. C'est un groupe France qui se dirige vers ce match, grâce aux accords renégociés avec la Ligue pour retravailler à 42 et pendant deux semaines. Cette première composition, c'est l'équipe la plus en forme du moment. C'est donc surtout une équipe de France où il y a de l'émulation, avec des joueurs qui poussent à la concurrence."

20:40 - Fabien Galthié a mis à mal certains statuts À la sortie de la coupe du Monde 2024, le sélectionneur du XV de France avait avoué qu'il voulait amener en Australie, quatre ans plus tard, "80 à 90% de son effectif". Sauf que... de l'eau a coulé sous les ponts ! Pour ce France - Japon, l'ancien demi de mêlée a décidé de se passer des services de Danty, renvoyé chez lui, d'Ollivon, hors groupe, et de Fickou, placé sur le banc des remplaçants. La concurrence marche à plein dans le groupe France, pour le plus grand bonheur de Moefana, Gailleton ou encore Roumat. Ces derniers ont une carte à jouer dans ce mois de novembre.

20:35 - Antoine Dupont est attendu comme le héros du XV de France Le demi de mêlée du Stade Toulousain n'est plus apparu avec le XV de France depuis le quart de finale perdu face à l'Afrique du Sud, lors de la coupe du Monde 2023. L'an passé, l'intéressé avait décidé de se consacrer à son club et au rugby à 7 dans le but de devenir champion olympique. La star mondiale a atteint son rêve, et a ajouté deux nouveaux titres à son palmarès avec son club (Top 14 et Champions Cup). En son absence, Lucu a déçu, et Le Garrec, blessé pour cette partie, a su saisir sa chance sans faire oublier le phénomène français.