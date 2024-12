Exeter Chiefs - Stade Toulousain : une formation all star pour Toulouse dans ce duel crucial

Le Stade Toulousain entame sa deuxième semaine européenne face à un adversaire qu'il connaît très bien, l'Exeter Chiefs.

Champion d'Europe en titre et déjà premier de sa poule, le Stade Toulousain part favori de cette affiche face à l'Exeter en fin d'après-midi. Ugo Mola appréhende cette rencontre avec beaucoup de méfiance car l'an dernier, "ils nous avaient remis en question chez nous pendant 50 minutes avant de craquer". Il se rappelle de la très belle époque d'Exeter sacré champion d'Europe en 2020 contre le Racing 92. Mais depuis "ils ont été pillés par le reste du rugby européen : Hill, Gray, Cowan-Dickie, Nowell " … Néanmoins, le manager toulousain ne voudrait pas "qu'ils se réveillent trop tôt ".

Pour contrecarrer les plans du XV anglais dernier de Premiership, Ugo Mola a décidé de faire jouer ses titulaires et parmi eux, il y a l'incontournable Antoine Dupont. Le capitaine tricolore ne veut pas tomber dans le piège en Grande-Bretagne et celui-ci serait "de prendre ce match à la légère et de croire que ça va se faire tout seul. Je pense qu'on a l'expérience maintenant pour savoir qu'il n'y a pas de match facile. Et si on ne joue pas notre meilleur rugby, on ne gagnera pas là-bas" a-t-il averti dans un entretien à la Dépêche avant le match d'aujourd'hui. "Ce format de la compétition nous amène à donner le meilleur de nous-mêmes " a-t-il commenté. En effet, chaque match est très important pour la qualification et obtenir un bon résultat est crucial ! Une victoire en terre adverse serait donc de bon augure pour le reste des phases qualificatives !

A quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre Exeter Chiefs - Stade Toulousain ?

Le match débutera à 18h30 au Sandy Park d'Exeter et sera à suivre en direct sur beIN Sport et sur notre live dès 17h30.

Quelles sont les compositions probables du match Exeter Chiefs - Stade Toulousain ?

Sans surprise, pour cette deuxième journée de Champions Cup, les principaux titulaires devraient être sur la pelouse et aligner par Ugo Mola. Le Stade Toulousain retrouve François Gros mais il ne pourra pas compter sur Capuozzo, Saito ou Banos.

Le XV d'Exeter : 15. Hodge ; 14. Feyi-Waboso, 13. Hammersley, 12. Tua, 11. Wyatt ; 10. Slade, 9. Townsend ; 7. Vermeulen (cap.), 8. Vintcent, 6. Roots ; 5. Capstick, 4. Tuima ; 3. Painter, 2. Frost, 1. Goodrick-Clarke.

Le XV de Toulouse : 15. Ramos ; 14. Mallia, 13. Barassi, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. R. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Willis, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Neti.