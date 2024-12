Top 14. Lyon - Toulouse : Mola fait un choix fort pour Dupont

En clôture de la 12e journée de Top 14, ce dimanche 22 décembre, le champion de France en titre Toulouse se déplace au Matmut Stadium de Lyon.

Les fêtes de fin d'année approchent, mais le Top 14 ne fait pas relâche. Leader du championnat avant le début de cette 12e journée, Toulouse a mis le cap vers l'est de l'Hexagone pour défier Lyon, mal classé (13e) et qui vient de changer son organigramme avec la venue de Karim Ghezal.

Pour ce déplacement dans le Rhône, Ugo Mola a réalisé des choix forts après l'intermède Champions Cup : Antoine Dupont, Thomas Ramos et Romain Ntamack, qui ont beaucoup joué depuis le début de cette saison, ont été mis au repos. Les internationaux français ne participeront donc pas à ce Lyon - Toulouse. Les Rouge et Noir ont quand même de la ressource puisqu'ils comptent quelques retours de poids à l'image de l'international Anthony Jelonch. En tout cas, pour le Puma Juan Cruz Mallia, Toulouse ne se cherchera aucune excuse : "On essaie de toujours donner le meilleur. On a un effectif très long aussi. La concurrence interne sur chaque compétition ou sur chaque entraînement, ça monte un peu le niveau de tous et forcément le niveau de l'équipe aussi. Je pense que c'est un peu grâce à cette concurrence qu'on a bien démarré la saison. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que ça nous fait grandir et ça fait évoluer l'équipe."

Face à la presse, l'entraîneur de l'attaque du LOU AB Zondagh a analysé ces absences. "Quand ils n'alignent pas les joueurs de l'équipe de France, Toulouse joue avec ceux de l'équipe de France des prochaines années. Et puis, au-delà de leurs individualités, c'est la qualité de leur fonds de jeu qui fait leur force. Peu importe les joueurs alignés, ils se déplacent pour faire d'abord la guerre dans les rucks, c'est là qu'ils cabossent tout le monde. Et c'est ici qu'il nous faudra répondre en premier lieu pour espérer quelque chose."

Dans le cadre de cette 12e journée de championnat, le Top 14 offre un choc : Lyon - Toulouse. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h05.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Lyon - Toulouse. Cette affiche sera diffusée par Canal. Vous devrez donc vous brancher sur Canal +.

Pour suivre Lyon - Toulouse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal +.

Le XV de départ de Lyon : 15. Tchaptchet ; 14. Ioane, 13. Radradra, 12. Maraku, 11. Niniashvili ; 10. Berdeu, 9. Couilloud (cap.) ; 7. Saghinadze, 8. Botha, 6. Cretin ; 5. Lavanini, 4. Géraci ; 3. Ainsley, 2. Matavesi, 1. Kaabèche.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Bituniyata, 13. Costes, 12. Ahki, 11. Capuozzo ; 10. Mallia, 9. Graou ; 7. Castro-Ferreira, 8. Jelonch, 6. Banos ; 5. Vergé, 4. J. Brennan ; 3. Merkler, 2. Mauvaka (cap.), 1. Ainu'u.