Top 14. Toulouse - Stade Français : un classique qui marque la fin de l'année !

Pour cette période de Boxing Day, le Stade Toulousain deuxième, accueille son rival le Stade Français dans un classique qui s'annonce palpitant.

Après son sans faute européen conclu par deux succès, le Stade Toulousain a rejoué en Top 14 la semaine passée contre le Lyon OU et a concédé le nul. Les hommes d'Ugo Mola espèrent terminer l'année sur une victoire ce soir avec la réception à l'occasion de la 13e journée du Stade Français. L'entraîneur de la défense toulousaine, Laurent Thuery qui était en conférence de presse a des souvenirs marquants des affrontements entre son équipe et celle de la capitale. "Ils ont des joueurs puissants ; l'an dernier on avait subi physiquement de manière importante. Il y a deux ans, ils ont fait un gros match ici. On a surtout ça en mémoire. On sait qu'ils sont dangereux. On s'attend à un match sous pression", a-t-il reconnu devant la presse.

Les Stadistes ont à cœur de se remobiliser après avoir récemment essuyé trois défaites successives dont deux échecs en Europe. Les Parisiens ont su se redonner un peu confiance juste avant ce déplacement au Stade Ernest-Wallon. Samedi dernier, ils ont en effet gagné, à domicile contre Perpignan. Mais ce soir c'est un tout autre morceau auquel les soldats roses vont se frotter. "On essaie d'avoir de la continuité dans ce que l'on fait. On va essayer de faire un gros match" a assuré Morgan Parra. Les Parisiens connaissent la recette. En février 2022, ils avaient battu d'un point les Rouge et Noir.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match Toulouse - Stade Français ?

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné au Stade Ernest-Wallon à 21h05. Le match est à suivre sur Canal + et sur notre live dès 20h00.

Les compos du match Toulouse - Stade Français

Pour ce classique du Top 14, Ugo Mola a décidé d'aligner son équipe type. Le XV parisien est aussi très costaud pour cette affiche de prestige.

Le XV de Toulouse : 15. Ramos ; 14. Capuozzo, 13. Barassi, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Dupont ; 7. Willis, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Neti

Le XV du Stade Français : 15. Jonas ; 14. Laloi, 13. Ezeala, 12. Marchant, 11. Costa Storti ; 10. Carbonel, 9. Foursans ; 7. Scelzo, 8. Tanga, 6. Chapuis (cap.) ; 5. Van der Mescht, 4. Azagoh ; 3. Gomez Kodela, 2. Petriashvili, 1. Koffi.