Exeter - Bordeaux Bègles : l'UBB en guerre chez les Chiefs avec Jalibert en artificier

Dans une dynamique étincelante, Bordeaux se présente à Exeter ce samedi (16h15) avec ambition, porté par le retour de son maître à jouer Matthieu Jalibert.

2e de sa poule derriere Toulouse, Bordeaux a l'occasion de faire un pas de plus vers son rêve de l'étoile avec une victoire à Exeter. Alors qu'ils sont sur 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Yannick Bru se présentent avec le statut de favori, qui plus est avec Matthieu Jalibert à l'ouverture, de retour après un mois sans compétition. Cette belle dynamique plaît forcément au président du club, Laurent Marty, qui en a profité pour rendre hommage au travail du coach : « notre équipe s'est endurcie, défend plus ardemment et a un état d'esprit de vainqueur. Je crois que c'est dû à l'excellent travail de Yannick Bru et son staff ».

Pour cette rencontre, l’entraîneur bordelais a cependant du résoudre un casse tête pour composer son équipe, notamment en deuxième ligne où sa formation est décimée avec les absences de Gray, Bochaton et Coleman. Le staff bordelais en a aussi profité pour régénérer son équipe avec Depoortere laissé au repos et Bielle-Biarrey sur le banc. Face aux Girondins, les Chiefs, vainqueurs de la compétition en 2020, sont en grande difficulté. Les Anglais pointent en avant dernière position de Premiership et sont au bord de l'élimination en Champions Cup. Avec leur victoire face à Gloucester le 29 décembre dernier, les hommes de Rob Baxter venaient même de mettre fin à une période de 232 jours sans victoire. Autant dire que cette équipe d'Exeter est en manque total de confiance.

A quelle heure suivre la rencontre Exeter - Bordeaux-Bègles ?

Exeter - Bordeaux-Bègles se disputera à 16h15 au Sandy Park d’Exeter.

Sur quelle chaîne voir Exeter - Bordeaux-Bègles ?

Exeter - Bordeaux-Bègles est à retrouver sur BeIN Sports 2.

Quelles sont les compositions d’Exeter - Bordeaux-Bègles ?

Pour Exeter. 15. Wyatt ; 14. Hammersley, 13. Wimbush, 12. Tua, 11. Brown-Bampoe ; 10. Slade, 9. Townsend ; 7. Vermeulen, 8. Fisilau, 6. E. Roots ; 5. Molina, 4. Jenkins (cap.) ; 3. Iosefa-Scott, 2. Frost, 1. Sio.

Pour Bordeaux-Bègles. 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Moefana, 12. Janse Van Rensburg, 11. Uberti ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Matiu, 8. Tatafu, 6. Swinton ; 5. Cazeaux, 4. Petti ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Boniface.