Liste du XV de France pour le 6 Nations : Jégou, Auradou et Jalibert... Des surprises annoncées

Fabien Galthié va annoncer sa liste des 42 joueurs pour le Tournoi des 6 Nations avec plusieurs retours...

Le Tournoi des 6 Nations débute le 31 janvier prochain avec un match en prime time entre la France et le pays de Galles depuis le Stade de France. Avant la liste définitive, Fabien Galthié va annoncer merecredi 15 janvier les 42 joueurs qui débuteront la préparation du tournoi. Plusieurs surprises sont attendues face à une cascade de forfaits.

La première sensation est le retour de Oscar Jégou et Hugo Auradou après l'affaire en Argentine et le non lieu prononcé en décembre dernier. Sur le plan sportif, le premier nommé est irréprochable depuis son retour avec son équipe de La Rochelle, réalisant des performances remarquées, notamment par son entraineur Ronan O'Gara. "Il est performant, il a traversé une période personnelle extrêmement difficile, mais maintenant, il y a beaucoup plus de soleil pour lui." Hugo Auradou est en revanche un peu plus discret avec Pau depuis la fin de l'affaire. Mais leur retour coïncide avec le souhait du président de la FFR. "Si leurs performances sportives le permettent, ils seront potentiellement sélectionnables pour rejouer en équipe de France" avait lancé Florian Grill.

Autre retour annoncé, celui de Matthieu Jalibert qui avait quitté le XV de France lors de la tournée d'automne, barré par la concurrence. Mais pour Fabien Galthié, il n'y a pas de polémique. "Il y avait une décision de basculer en 6-2 sur le banc, avec Antoine Dupont en couverture au poste d'ouvreur. Matthieu a exprimé son état d'esprit, il a verbalisé ses besoins. Quand je lui ai demandé si rentrer à Bordeaux était mieux pour lui et pour l'équipe, il a dit oui. Il y a une histoire Matthieu Jalibert, pas une polémique. Nous avons besoin de Matthieu Jalibert parce que plus un joueur a du potentiel, plus il est indispensable. Son ambition est claire : être un joueur de l'équipe de France jusqu'en 2027 au moins."

La petite sensation de la préparation provient également du trois quart centre de Dax Noah Néné, annoncé par Sud Radio et confirmé par L'Equipe. Jeune talent, le joueur est prêté depuis le début de saison à Dax par le Stade Français et profite des forfaits de Jonathan Danty et Gaël Fickou. Cette saison, il a disputé douze matches, dont sept comme titulaire, et inscrit 3 essais.

Plusieurs forfaits et incertitudes

Pour ce 6 Nations, Fabien Galthié devra composer avec les pépins physiques des uns et des autres. Charles Ollivon (rupture des ligaments croisés du genou, saison terminée) et Gaël Fickou (opération du pouce, indisponible jusque fin février) ne seront pas présents tout comme Posolo Tuilagi, victime d'une facture tibia-péroné fin septembre ou encore Demba Bamba (Racing 92) et Sipili Falatea (UBB), en phase de reprise après leurs blessures. Vous pouvez ajouter à la liste, l'incertitude autour d'Uini Atonio (genou) et Reda Wardi (côtes) qui ont été touchés dimanche en Champions Cup ou encore Romain Buros (cheville) et Alexandre Roumat (lésion au mollet).