Toulouse - Leicester : le Stade sort l'artillerie lourde face à des Tigers qui ont les crocs

Face aux Leicester Tigers ce dimanche (16h15), les hommes d'Ugo vont devoir assurer l'essentiel pour recevoir en huitièmes de finale de Champions Cup. Conscient de la menace, le Stade aligne toutes ses forces vives.

Dans ce nouveau format de la Champions Cup, terminer en tête de sa poule n'aura jamais été aussi important pour la suite de la compétition. Les Toulousains ont beau être invaincus dans leur parcours, ils pointent malgré tout 2es derrière des Bordelais qui ont fait le plein de points sur chaque match. Face à des Tigers de Leicester qui peuvent encore passer devant Toulouse dans la poule, le coach est clair : " notre objectif affiché est de recevoir en huitièmes, il faut donc avant tout gagner contre Leicester avant de penser à un point de bonus ". Surtout que cette équipe des Tigers avait donné du fil à retordre à l’UBB avant de craquer en seconde période. Les Toulousains devront donc se montrer sérieux.

" Leicester propose un jeu total "

Ugo Mola s'est montré particulièrement élogieux sur son futur adversaire en conférence de presse : " Leicester propose un jeu total. C'est peut-être l'une des équipes les plus puissantes, et dangereuses sur le jeu aérien, avec un volume de jeu important. On s'attend à un gros combat ". Alors, pour répondre au défi physique, le technicien du Stade Toulousain a sorti l'artillerie lourde avec notamment une deuxième ligne Flament - Meafou, une troisième ligne XXL avec Cros, Willis et Jelonch. Derrière, la ligne de trois quarts est superbe, avec une charnière Dupont - Ntamack et Ramos à l'arrière notamment.

A quelle heure suivre la rencontre Toulouse - Leicester ?

Toulouse - Leicester se disputera à 16h15 au stade Ernest-Wallon de Toulouse.

Sur quelle chaîne voir Toulouse - Leicester ?

Toulouse - Leicester est à retrouver sur France 2 et BeInSport 1.

Quelles sont les compositions de Toulouse - Leicester ?

Pour Toulouse. 15. Ramos ; 14. Capuozzo, 13. Delibes, 12. Barassi, 11. Kinghorn ; 10. R. Ntamack, 9. Dupont (cap) ; 7. Willis, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Neti.

Pour Leicester. 15. Steward ; 14. Bassett, 13. Perese, 12. Kelly, 11. Hassell-Collins ; 10. Pollard, 9. van Poortvliet ; 7. Reffell, 8. Cracknell, 6. Chessum ; 5. Martin, 4. Henderson ; 3. Heyes, 2. Montoya (cap), 1. Smith.