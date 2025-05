Mort de Josaia Raisuqe : le rugbyman médaillé d'argent aux JO de Paris percuté par un train, ce que l'on sait

Le rugbyman fidjien du Castres Olympique, Josaia Raisuqe, est mort dans un accident de la route ce jeudi. Une enquête a été ouverte et des investigations techniques et scientifiques sont en cours.

Drame dans le Tarn. Le joueur fidjien du Castres Olympique (club de rugby évoluant en Top 14), Josaia Raisuqe, a perdu la vie le jeudi 8 mai, sur les coups de 8 heures, dans un accident de la route à un passage à niveau. Les faits se sont déroulés sur la commune de Saïx, sur la route menant au Levezou, le centre d'entrainement du club tarnais. L'homme âgé de 30 ans a été percuté de plein fouet par un TER se dirigeant vers Toulouse, son véhicule a été traîné sur plus de 200 mètres, lui, est mort sur le coup.

D'après les informations du parquet de Castres, un conducteur et un contrôleur du train ont été évacués et ne sont pas blessés physiquement. Aucun passager - 21 à bord - n'a été blessé. Josaia Raisuqe, lui, "venait de quitter le centre d'entraînement pour se rendre chez lui afin de récupérer des affaires oubliées", précise la procureure de la République de Castres, Elodie Buguel, citée dans les colonnes de Midi Libre. D'après les "premiers témoignages recueillis", "il apparaît que le véhicule aurait franchi les barrières de sécurité et aurait été percuté par la locomotive", a ajouté Mme Buguel.

"Les supporters l'avaient adopté"

Une enquête a été ouverte et confiée aux brigades de gendarmerie locale. Elle devra tenter de déterminer les causes de la mort du joueur de rugby. Des investigations "techniques et scientifiques" ont été réalisées "afin notamment de déterminer les circonstances exactes de la collision (saisie des données de la boîte noire du train, investigation sur le bon fonctionnement du passage à niveau)", selon le communiqué de la procureure. Le joueur n'était pas sous l'emprise de stupéfiants, ni ce l'alcool, les prélèvements effectués se sont révélés négatifs.

Cette nouvelle a suscité une vive émotion dans le monde du rugby, profondément choqué par la perte d'un des siens. "Le Castres Olympique est en deuil (...) c'était un coéquipier merveilleux, très apprécié de tous, et des supporters castrais qui l'avaient adopté", écrit le club. Une cérémonie de recueillement en hommage à Josaia Raisuqe a également été annoncée par le club et se tiendra à partir de 10 heures, ce samedi, au stade Pierre-Fabre de Castres. Le match qui devait se tenir ce week-end entre Castres et Clermont a été annulé par la Ligue nationale de rugby (LNR). Un hommage sera rendu sur les autres pelouses du championnat, avant chaque match.

Homme et sportif apprécié dans l'univers du rugby, Josaia Raisuqe était également un joueur doté de qualités impressionnantes qu'il mettait à profit tous les week-ends sur les terrains du Top 14. Rapide et puissant, il présentait notamment la particularité d'être relativement polyvalent, pouvant évoluer aux postes d'ailier et de troisième ligne aile. Il effectue ses premiers pas en France au Stade-français (2015-2017), avant de rejoindre le club de Nevers en Pro D2 (deuxième division française) de 2017 à 2021. C'est là qu'il explose, sous les ordres de Xavier Pemeja. Après 60 matchs joués et pas moins de 28 essais inscrits, il tape dans l'oeil du Castres Olympique et rejoint le Top 14, l'élite du rugby français. Avec le club tarnais, il devient vice-champion de France en 2022, après une finale perdue contre Montpellier. International fidjien de rugby à VII (22 sélections), il avait remporté la médaille d'argent lors des JO de Paris 2024.