"DIRECT. Wimbledon 2022 : Djokovic qualifié, Nadal et Swiatek entrent en lice, résultats et programme"

Sur le gazon londonien, les amoureux de la balle jaune pourront admirer Nadal, Tsitsipas, Swiatek et Serena Williams ! Que demande le peuple ? On va se régaler à nouveau !

Ils étaient huit engagés sur le gazon, ce lundi. Cinq d'entre eux ont validé leur ticket pour le deuxième tour (Halys, Mannarino, Humbert, Parry et Garcia), trois ont pris la porte (Paire, Couacaud, Mladenovic). On espère une journée aussi heureuse ce mardi !

22:52 - Umbert nage en plein bonheur

Ugo Humbert, vainqueur à l'arraché de Tomas Martin Etcheverry lundi au premier tour de Wimbledon (6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4), était très satisfait de cette victoire : "Si on ne se bat pas, on ne gagne pas. Je suis content de mes deux bons derniers sets. Je vais me concentrer sur ce que j'ai fait à la fin. Après le gain de la première manche, j'ai fait deux sets où mentalement je suis moins bien, mes pensées sont un peu moins bonnes. Je me suis frustré, mais la coupure (pluie) m'a fait du bien. Mais je m'y suis bien remis. J'ai réussi à aller vers l'avant."