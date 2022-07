"Wimbledon 2022 : 21e titre du Grand Chelem pour Djokovic, le résumé de la finale"

WIMBLEDON. En finale face à Nick Kyrgios, Novak Djokovic a remporté son 21e titre du Grand Chelem (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) et entre un peu plus dans la légende.

Un peu plus dans l'histoire. Face à Nick Kyrgios, en finale de Wimbledon après le forfait de Nadal lors de la demi-finale, Novak Djokovic a eu du mal à entrer dans la rencontre et alors que l'Australien a parfaitement géré le début de sa finale pour remporter assez facilement la première manche. Mais par la suite, difficile pour l'Australien de bouger le "Djoker" qui a su se ressaisir et prendre l'ascendant au fur et à mesure de la rencontre à l'image de ce Wimbledon 2022.

[RESUME] #Wimbledon

Novak Djokovic bat Nick Kyrgios et remporte le tournoi pour la 7eme fois !

Une victoire en 4 sets et 3 heures de jeu

C'est la 21eme victoire en Grand Chelem pour le Serbe #TennisExtra https://t.co/MqUY53DXS9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 10, 2022

"J'ai l'impression d'être sur la lune avec la joie et le bonheur de vivre ce moment une fois de plus" a avoué Novak Djokovic après sa finale gagnée à Wimbledon. "Je l'ai dit plusieurs fois, ce tournoi est très spécial pour moi car c'est le premier tournoi que j'ai regardé quand j'étais enfant et qui m'a donné envie de jouer au tennis. Je ne considère aucune victoire comme acquise, et surtout pas à Wimbledon. Au contraire, chaque fois est un peu différente, spéciale à sa manière.

Quels sont les résultats de Wimbledon 2022 ?

Wimbledon 2022 s'est terminé ce dimanche 10 juillet avec la nouvelle victoire de Novak Djokovic pour son 21e titre du Grand Chelem face à l'Australien Nick Kyrgios en quatre sets. Samedi 9 juillet, la Kazakh Rybakina est entrée dans l'histoire du tournoi londonien en battant en finale la Tunisienne Ons Jabeur.

Résultats hommes

Résultats femmes

Quel est le palmarès de Wimbledon ?

Crée en 1877 chez les hommes (en 1884 chez les femmes), le tournoi de Wimbledon est une compétition historique de tennis. Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi masculin :