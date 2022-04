Tournoi de Monte-Carlo : Stefanos Tsitsipas remporte un deuxième titre consécutif à Monaco, le résumé de la finale  

16:50 - Le résumé du match

Stefanos Tsitsipas remporte pour la deuxième fois consécutive le tournoi de Monte-Carlo. Et son succès n'a pas mis beaucoup de temps à se dessiner sur la terre battue du court Rainier III. Après un premier set remporté sans grande difficulté face au jeune Espagnol Alejandro Davidovich Fokina qui disputait sa première finale dans un Masters 1000, le Grec a lutté un peu plus dans la deuxième manche. Breaké à l'un des pires des moments dans la première manche, l'Espagnol a ensuite bafoué son tennis à l'entame de la seconde. Ce dernier a perdu, d'entrée, sa mise en jeu. Alejandro Davidovich Fokina semblait sans solution mais a repris du poil de la bête et a remporté trois jeux d'affilés. Mais comme lors de la première manche, Stefanos Tsitsipas a encore pris le service de son adversaire à l'un des meilleurs moments pour s'octroyer le droit de servir pour le gain du tournoi après le jeu le plus accroché de cette finale. Mais là encore, l'Espagnol n'avait pas dit son dernier mot et est parvenu à gagner la mise en jeu du numéro cinq mondial. S'en est suivi alors une petite bataille jusqu'au tiebreak où le Grec a de nouveau fait la différence en le remportant haut la main (7-3). Il aura donc fallu 1h36 de jeu pour Stefanos Tsitsipas dans cette finale du tournoi de Monte-Carlo pour se hisser, une deuxième fois consécutive, sur la plus haute marche du podium monégasque. Il rejoint Rafael Nadal et Juan Carlos-Ferrero qui avaient réussi l'exploit de conserver leur titre dans ce tournoi.