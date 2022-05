Alcaraz - Zverev : heure, chaîne TV, pronos... Les infos du match en direct

ALCARAZ - ZVEREV. Après avoir battu Rafael Nadal, Carlos Alcaraz s'est payé Novak Djokovic dans un match marathon pour atteindre la finale du tournoi de Madrid.

Carlos Alcaraz inarrêtable ! Après avoir dominé la légende Rafael Nadal, l'Espagnol a peut être réalisé le meilleur match de sa jeune carrière face à un Novak Djokovic retrouvé pour atteindre la finale du tournoi de Madrid ce dimanche 8 mai. "Je ne sais pas ce qui a pu faire la différence entre une victoire et une défaite. Il (Djokovic) était si proche, il a eu les occasions de me breaker à la fin du deuxième set. On a tous les deux joué un superbe match" a analysé la jeune pépite. En finale, le numéro 9 mondial affronte un joueur qu'il n'a pas encore battu, Alexander Zverev. "Si je pense que j'ai une limite ? Je ne crois pas", a-t-il lâché avec un grand sourire.

L'Allemand, malgré un coup de mou, a enfin battu le N.5 mondial Stefanos Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-2 samedi soir. Interrogé sur sa confrontation avec Alcaraz, l'Allemand a expliqué en conférence de presse d'après match qu'il n'était pas surpris par sa prestation. "Rien de ce qu'il a fait cette semaine ne me surprend car je savais à quel point il est bon. L'année dernière, après le match d'Acapulco, j'ai prédit qu'il serait dans le top 10 lorsque ce tournoi se jouerait en 2023 et il m'a battu d'un an sur ce pari. Il n'y a pas grand‐chose à ajouter, c'est un joueur impressionnant, à 19 ans il ressemble déjà à un grand homme, il n'y a pas de limites pour lui."

À quelle heure débute Alcaraz - Zverev ?

Le début de la finale du tournoi ATP 1000 de Madrid entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev est prévu en fin d'après midi, à 18h30 pour être exact.

Sur quelle chaîne suivre Alcaraz - Zverev ?

Comme pour le début du tournoi, la finale entre l'Espagnol et l'Allemand sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes d'Eurosport, diffuseur exclusif du tournoi ATP.

Comment suivre Alcaraz - Zverev en streaming ?

Si vous n'avez pas de téléviseur, vous pouvez suivre en direct via un lien streaming la rencontre entre Alcaraz et Zverev grâce à l'application MyCanal ou les plateformes Eurosport.

Quels pronostics entre Alcaraz et Zverev ?