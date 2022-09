"DIRECT. US Open 2022 : Garcia, balayée par Jabeur, échoue en dem-finale, le résumé et les vidéos"

La deuxième demi-finale de cet US Open 2022 concernant le tournoi féminin opposera la numéro une mondiale Iga Swiatek à la Biélorusse Aryna Sabalenka. Ons Jabeur pourra observer ce match sereinement.

02:26 - "Ce n'était pas facile pour moi", avoue Jabeur

Ons Jabeur est revenue sur cette demi-finale de l'US Open 2022 face à Caroline Garcia et a admis que la Française était une adversaire coriace : "Je l'ai jouée à plusieurs reprises et je sais que ce n'est pas toujours facile. Elle joue un grand tennis en ce moment et elle met beaucoup de pression mais j'étais prête mentalement."