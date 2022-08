"US Open 2022 : Tsitsipas éliminé, Williams toujours là, les résultats"

US OPEN. Déjà une grosse surprise à l'US Open avec l'élimination du Grec Stefanos Tsitsipas en quatre manches alors que Serena Williams est passée.

Vite fait, bien fait. Outsider et même l'une des favorites de cet US Open 2022, Caroline Garcia s'est facilement qualifiée pour le 2e tour du Grand Chelem américain en disposant de Rakhimova en deux sets. En revanche, on notera les éliminations côté françaises de Parry, Tan, Jeanjean et Dodin. Dans une soirée "hommage", la reine Serena Williams s'est qualifiée pour le 2e tour de l'US Open et s'offre un nouveau match avant sa retraite.

Chez les hommes, si Daniil Medvedev a été expéditif en trois sets, Stefanos Tsitsipas est déjà éliminé du tournoi après sa défaite en quatre manches face à Galan après une entame de match catastrophique. Parmi les autres résultats, on notera les qualifications de Kyrgios, Auger-Aliassime, mais aussi l'élimination de Bautista Agut et l'Américain Taylor Fritz. Chez les Français, Gaston, Halys, Umbert sont éliminés alors que ça passe pour Bonzi, Grenier et Rinderknech.

Quels sont les scores et résultats de l'US Open 2022 ?

Durant la quinzaine de l'US Open (29 août - 11 septembre), tous les résultats des tableaux messieurs et dames seront à suivre en direct et en intégralité sur L'Internaute.com.

Résultats hommes

Résultats femmes

Tableau hommes

1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Kozlov (USA)

Halys (FRA) - Rinderknech (FRA)

Shelton (USA, WC) - Q

Q - Basilashvili (GEO, n°31)

Kyrgios (AUS, n°23) - Kokkinakis (AUS)

Bonzi (FRA) - Humbert (FRA, WC)

Tabilo (CHI) - Majchrzak (POL)

Wolf (USA, WC) - Bautistas Agut (ESP, n°16)

Carreno Busta (ESP, n°12) - Thiem (AUT, WC)

Bublik (KAZ) - Gaston (FRA)

Garin (CHI) - Lehecka (RTC)

Krajinovic (SER) - De Minaur (AUS, n°18)

Khachanov (RUS, n°27) - Kudla (USA)

Molcan (SLQ) - Monteiro (BRE)

Draper (GBR) - Ruusuvuori (FIN)

Q - Auger-Aliassime (CAN, n°32)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Q

Sonego (ITA) - Thompson (AUS)

Nishioka (JAP) - Davidovich Fokina (ESP)

Fucsovics (HON) - Cressy (USA, n°30)

Cerundolo (ARG, n°24) - Murray (GBR)

Millman (AUS) - Nava (USA, WC)

Etcheverry (ARG) - Andujar (ESP)

Dellien (BOL) - Berrettini (ITA, n°13)

Fritz (USA, n°10) - Q

Bedene (SLO) - Cachin (ARG)

Wawrinka (SUI) - Q

Q - Van de Zandschulp (PBS, n°21)

Paul (USA, n°29) - Zapata Miralles (ESP)

Korda (USA) - Q

Q - Van Rijthoven (PBS)

Edmund (GBR) - Ruud (NOR, n°5)

Hurkacz (POL, n°8) - Otte (ALL)

Querrey (USA, WC) - Ivashka (BIE)

Mannarino (FRA) - Q

Goffin (BEL) - Musetti (ITA, n°26)

Dimitrov (BUL, n°17) - Johnson (USA)

Nakashima (USA) - Q

Martinez (ESP) - Q

Altmaier (ALL) - Sinner (ITA, n°11)

Cilic (CRO, n°15) - Q

Q - Ramos-Vinolas (ESP)

Duckworth (AUS) - O'Connell (AUS)

Vesely (RTC) - Evans (GBR, n°20)

Coric (CRO, n°25) - Q

Brooksby (USA) - Lajovic (SER)

Griekspoor (PBS) - Coria (ARG)

Baez (ARG) - Alcaraz (ESP, n°3)

Norrie (GBR, n°7) - Paire (FRA)

Sousa (POR) - McDonald (USA)

Isner (USA) - Q

Gojowczyk (ALL) - Rune (DAN, n°28)

Shapovalov (CAN, n°19) - Huesler (SUI)

Munar (ESP) - Carballes Baena (ESP)

Q - Kwon (CdS)

Djere (SER) - Rublev (RUS, n°9)

Schwartzman (ARG, n°14) - Sock (USA)

Popyrin (AUS) - Tseng (TAI)

Kubler (AUS) - Ymer (SUE)

Giron (USA) - Tiafoe (USA, n°22)

Kecmanovic (SER, n°32) - Tien (USA, WC)

Daniel (JAP) - Gasquet (FRA)

Fognini (ITA) - Karatsev (RUS)

Hijikata (AUS, WC) - Nadal (ESP, n°2)

Tableau femmes

1er tour

Swiatek (POL, n°1) - Paolini (ITA)

Minnen (BEL) - Stephens (USA)

Davis (USA) - Bronzetti (ITA)

Stearns (USA, WC) - Alexandrova (RUS, n°28)

Anisimova (USA, n°24) - Putintseva (KAZ)

Kenin (USA, WC) - Niemeier (ALL)

Liu (USA) - Potapova (RUS)

Zheng (CHN) - Ostapenko (LET, n°16)

Muguruza (ESP, n°9) - Tauson (DAN)

Q - Wang (CHN)

Pera (USA) - Kalinina (RUS)

Q - Kvitova (RTC, n°21)

Mertens (BEL, n°32) - Begu (ROU)

Q - Fourlis (AUS, WC)

Q - Sasnovich (BIE)

Q - Pegula (USA, n°8)

Badosa (ESP, n°4) - Tsurenko (UKR)

Gracheva (RUS) - Martic (CRO)

Sherif (EGY) - Kostyuk (UKR)

Q - Azarenka (BIE, n°26)

Pliskova (RTC, n°22) - Linette (POL)

Bouzkova (RTC) - Q

Siegemund (ALL) - Cirstea (ROU)

Petkovic (ALL) - Bencic (SUI, n°13)

Raducanu (GBR, n°11) - Cornet (FRA)

Townsend (USA) - Siniakova (RTC)

Juvan (SLO) - Q

Osaka (JAP) - Collins (USA, n°19)

Rybakina (KAZ, n°25) - Q

Van Uytvanck (BEL) - V.Williams (USA, WC)

Kanepi (EST) - Martincova (RTC)

Q - Sabalenka (BIE, n°6)

Halep (ROU, n°7) - Q

Frech (POL) - Marino (CAN)

Podoroska (ARG) - Schmiedlova (SLQ)

Zhang (CHN) - Teichmann (SUI, n°30)

Keys (USA, n°20) - Yastremska (UKR)

Giorgi (ITA) - Bondar (HON)

Ruse (ROU) - Saville (AUS)

Q - Gauff (USA, n°12)

Haddad Maia (BRE, n°15) - Konjuh (CRO)

Tan (FRA, WC) - Andreescu (CAN)

Peterson (SUE) - Kalinskaya (RUS)

Q - Garcia (FRA, n°17)

Riske-Amritraj (USA, n°29) - Yu (USA, WC)

Li (USA) - Osorio Serrano (COL)

Parry (FRA) - Wang (CHN)

Maria (ALL) - Sakkari (GRE, n°3)

Jabeur (TUN, n°5) - Brengle (USA)

Mandlik (USA, WC) - Zidansek (SLO)

Q - Sorribes Tormo (ESP)

Rus (PBS) - Rogers (USA, n°31)

Kudermetova (RUS, n°18) - Vekic (CRO)

Vandeweghe (USA) - Zanevska (BEL)

Parrizas-Diaz (ESP) - Galfi (HON)

Dart (GBR) - Kasatkina (RUS, n°10)

Fernandez (CAN, n°14) - Dodin (FRA)

Q - Samsonova (RUS)

Q - Krunic (SER)

Q - Krejcikova (RTC, n°23)

Trevisan (ITA, n°27) - Rodina (RUS)

Muchova (RTC) - Tomljanovic (AUS)

Kovinic (MNO) - S.Williams (USA)

Cristian (ROU) - Kontaveit (EST)

Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, l'US Open est le dernier Grand Chelem calendaire de la saison. Les joueurs et joueuses ont débuté le tournoi le lundi 29 août et le termineront le dimanche 11 septembre à Flushing Meadows pour disputer l'US Open.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2022 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :