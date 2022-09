TENNIS. Alcaraz - Ruud : la réaction de Ruud, suivez la finale de l'US Open en direct

Profitant d'une baisse de régime physique d'Alcaraz, Ruud s'adjuge la seconde manche et relance le suspense dans cette finale. Suivez la finale de l'US Open ici en direct avec nous.

00:31 - Ruud remporte un point fou Au bout d'un échange impressionnant, le plus beau et disputé de cette finale de l'US Open, Ruud fait craquer Alcaraz. En difficulté quand l'Espagnol a accéléré long de ligne, le Norvégien a su contrer brillamment avant d'enfoncer son adversaire d'un coup droit décroisé puis de l'obliger à la faute en bout de course.

00:29 - Alcaraz s'accroche Ruud est aux commandes dans cet échange et accule Alcaraz loin de sa ligne de fond avant de prendre d'assaut le filet. Là, il n'est pas assez tranchant et se fait déborder par son jeune adversaire. Poing levé, il tente d'embarqué le public avec lui (30-30).

00:28 - 4/4, la volonté d'Alcaraz Loin d'être saignant, Alcaraz tient par la force de sa volonté et donne un coup de rein pour assurer son jeu de service et revenir à 4/4 dans ce troisième set charnière.

00:26 - Plus de fautes pour Alcaraz Alcaraz a commis plus de fautes directes que de points gagnants depuis le début de la finale de l'US Open. L'Espagnol en est à 30 fautes directes pour 29 coups gagnants quand Ruud en est à 23 coups gagnants et 18 fautes directes.

00:24 - Ruud use Alcaraz Alcaraz manque d'explosivité depuis la fin du premier set et ne parvient plus à faire aussi mal qu'au début dans ses frappes. Son attaque décroisée en coup droit est contrée par le Norvégien qui slice son revers sur la ligne et oblige l'Espagnol à reculer et à commettre la faute. La tête de série n°5 joue juste.

00:20 - 4/3, Ruud reste devant Dans un silence quasi religieux, une incongruité à New York, Ruud réussit à conserver sans forcer son engagement. Le Norvégien est solide et ne donne rien quand Alcaraz subit les évènements (4/3).

00:17 - 3/3, jeu tranquille pour Alcaraz Alcaraz a beau être gêné par le rythme imposé par Ruud, il finit par s'en sortir sur une rare faute en revers du Norvégien. L'Espagnol n'a que peu de points gratuits et doit s'employer sur chaque échange face au métronome scandinave (3/3).

00:13 - 2/3, Ruud repasse devant Après un début de 3ème set difficile, Ruud a laissé passer l'orage Alcaraz et profité d'une nouvelle chute de tension chez l'Espagnol pour reprendre les commandes.de la finale (3/2).

00:11 - Ruud appuie Ruud suit au filet derrière sa première balle et vient conclure d'une volée profonde de coup droit qui prend Alcaraz de vitesse. La tête de série n°5 donne le rythme.

00:09 - 2/2, Ruud revient à hauteur Alcaraz s'effondre en revers et envoie sa balle dans le bas du filet pour permettre à Ruud d'effacer son break de retard. Ce début de 3ème set est très indécis entre un Espagnol en lutte avec son physique et un Norvégien consistant mais qui a besoin d'appuyer là où ça fait mal en sortant de sa "zone de confort".

00:08 - Deux balles de débreak pour Ruud Sur la deuxième balle d'Alcaraz, Ruud enroule une balle cotonneuse en fond de court et provoque la faute en revers du Murcian. Le Norvégien a deux balles pour revenir à 2/2.

00:02 - 1/2, Ruud s'en sort Alors qu'il a du affronter une balle de double break, Ruud a su hausser le ton pour renverser la situation, provoquant les fautes en coup droit d'Alcaraz pour rester dans le coup dans ce début de 3ème set tendu (1/2).

00:01 - Balle de break pour Alcaraz Alcaraz obtient une nouvelle balle de break en poussant Ruud à la faute, qui s'est trompé en longueur en voulant jouer long de ligne en revers.

11/09/22 - 23:58 - 2/0, Alcaraz confirme son break D'un ace extérieur, son 6ème de la finale, Alcaraz enfonce le clou et confirme le break réussi au jeu précédent. La réaction de l'Espagnol est forte. On sent qu'il s'est fait violence et est revenu avec des intentions plus solides, ce qui agace Ruud, incapable de maintenir son adversaire dans l'étau qu'il avait construit au deuxième set (2/0)