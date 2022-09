Federer - Nadal : heure, chaîne... Comment suivre le match de Laver Cup face à Sock - Tiafoe ?

Le double de la session de nuit lors de la Laver Cup opposera les deux légendes Roger Federer et Rafael Nadal face à Jack Sock et Frances Tiafoe.

Ils en ont rêvé, ils seront sur le court tous les deux. Après l'annonce de la retraite de Roger Federer après la Laver Cup, les fans espéraient voir les deux légendes sur le même court. En annonçant qu'il ne pourrait pas jouer les simples, le Suisse avait annoncé qu'il serait sur le terrain lors du match de double le vendredi soir. Interrogé sur le sujet, le Suisse espérait disputer cette dernière rencontre en compagnie de son ami et rival Rafael Nadal. " Ce serait un rêve absolu, a-t-il dit. Je trouve que j'arrive à jouer à un niveau acceptable mais il y a longtemps que je n'ai pas fait de vrai match, ça va jouer à fond et la pression sera forte. Mais si je ne joue pas, ce ne sera pas un problème. L'essentiel est que je puisse remercier les fans et qu'eux puissent me voir."

"Ce sera incroyable et mémorable. Avoir Roger une dernière fois avec moi, ce sera top", a savouré Rafael Nadal, en conférence de presse, quelques minutes après l'officialisation. Les deux grands rivaux de ces quinze dernières années seront donc associés pour représenter l'équipe Europe dans cette Laver Cup face à la paire 100% américaine composée de Jack Sock et Frances Tiafoe, tombeur de l'Espagnol lors du dernier US Open, qui représenteront l'équipe Monde.

À quelle heure suivre le double de Federer et Nadal ?

L'heure exacte du match entre Roger Federer et Rafael Nadal face à Jack Sock et Frances Tiafoe dépend de la fin du match de simple entre Andy Murray et Alex de Minaur qui débute à 20h. La rencontre pourrait donc débuter aux alentours de 22h.

Sur quelle chaîne suivre le match de Federer Nadal ?

Le match de double de la Laver Cup et toute la Laver Cup sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports.