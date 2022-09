Federer - Nadal : une défaite et des adieux, les vidéos

FEDERER-NADAL. Pour son dernier match avant sa retraite, Roger Federer jouait en double avec Rafael Nadal durant la Laver Cup, vendredi 23 septembre. Après leur défaite, les deux joueurs de tennis ont laissé leur émotion s'exprimer.

[Mis à jour le 24 septembre 2022 à 15h27] Vendredi 23 septembre, Roger Federer disputait, durant la Laver Cup de Londres, son dernier match de tennis professionnel avant sa retraite. Pour l'occasion, il jouait en double aux côtés de son ami et rival de toujours, l'Espagnol Rafael Nadal. À la fin de leur match contre Frances Tiafoe - Jack Sock, qu'ils ont perdu (4-6, 7-6, 11-9), les deux tennismen ont laissé couler quelques larmes de tristesse. Une image qui a enflammé les réseaux sociaux et qui montre l'amitié que se porte les deux hommes en dehors des courts. Lors d'une conférence de presse qu'il a tenue après le match, Roger Federer a assuré : "Ce sont des visages et des émotions dont je me rappellerai dans plusieurs années, en pensant à cette soirée", rapporte Franceinfo. Avant son départ à la retraite, le Suisse a été acclamé par les 17 500 spectateurs rassemblés pour l'occasion.

Roger Federer avait annoncé, quelques jours plus tôt, qu'il allait prendre sa retraite. Il a décidé de le faire durant la Laver Cup. "Jouer avec Rafa, voir toutes ces légendes, c'est fantastique. [...] Je ne voulais pas être seul pour vivre ce moment-là. Je voulais faire mes adieux entouré", a-t-il confié à l'issue de son dernier match. Malgré l'émotion qui se lisait sur son visage, le joueur a affirmé : "Ça a été un voyage magnifique, s'il le fallait, je referais tout exactement de la même façon, je suis heureux, pas triste, merci", rapporte Le Monde. Le journal souligne l'enthousiasme du public présent pour l'occasion, avec une file qui ne désemplit à la boutique officielle de la Laver Cup, chacun souhaitant repartir avec son souvenir de Roger Federer.

Rafael Nadal très ému par le dernier match de Roger Federer

Les adieux de Roger Federer aux courts de tennis ont été un moment d'émotion pour lui, mais aussi pour les joueurs qui présents durant ce moment d'histoire. Tous ont partagé leur peine durant cette soirée. Rafael Nadal, ami et rival du tennisman suisse, a indiqué, lors d'une conférence de presse, que lorsqu'il a commencé, Roger Federer était "l'homme à battre", puisqu'il était le meilleur. Si depuis, Rafael Nadal l'a dépassé en termes de Majeurs remportés (22 contre 20), les deux hommes ont toujours entretenu de bonnes relations. "Il y a eu une grande rivalité, mais toujours un énorme respect avec nos familles, nos teams, jamais de gros problèmes", a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par Le Parisien. Au fil du temps, les deux hommes ont découvert leurs points communs : "On peut parler, librement, on se sent en confiance. C'est beau après tout ce qu'on a partagé, je suis très fier et très heureux qu'on finisse comme amis", a conclu Rafael Nadal.