France - Suisse en Coupe Davis, comment suivre les rencontres en direct ?

La Coupe Davis fait son grand retour ce mardi 12 septembre avec la France qui affronte la Suisse.

Quelques jours après la finale de l'US Open, la Coupe Davis va rythmer la fin de semaine sur le circuit ATP. Du côté de Manchester en Angleterre, l'équipe de France dispute la phase de groupes ce mardi 12 septembre face à la Suisse. Pour cette phase, Sébastien Grosjean, le capitaine, a appelé Ugo Humbert, Arthur Fils, Adrian Mannarino, Edouard Roger Vasselin et Nicolas Mahut. Les yeux seront notamment rivés sur le jeune Arthur Fils, qui fête sa première sélection. "C'est une fierté (d'avoir été appelé). C'est sûr que depuis tout petit, on veut jouer pour son pays. J'ai regardé pas mal de rencontres à la télé, j'ai pas mal supporté la France. Je suis très content de porter ce numéro 93 et je vais aider au mieux l'équipe pendant toute cette semaine. "

Les Suisses seront les outsiders de ce groupe B (Suisse, Australie, Grande-Bretagne et France) malgré la présence de Stan Wawrinka (40e). La formation du capitaine Severin Lüthi est également composée du Bernois Dominic Stricker (90e), de Leandro Riedi (152e), d'Alexander Ritschard (211e) et de Marc-Andrea Hüsler (101e).

Sur quelle chaîne suivre les matchs ?

Cette phase de groupes de la Coupe Davis sera retransmise en intégralité par le groupe BeIN Sports. Parallèlement, L'Équipe Live proposera également sur sa plateforme numérique les matchs de l'équipe de France.

À quelle heure suivre les rencontres ?

La première rencontre débutera à 13h, mardi 12 septembre. Tous les matchs se joueront au meilleur des trois manches avec jeu décisif dans tous les sets.