Masters de Turin 2023 : Medvedev en demi-finales, Djokovic attendu, le programme

Le Russe Daniil Medvedev s'est qualifié pour les demi-finales du Masters de Turin alors que Novak Djokovic est de retour sur les courts.

Match très sérieux et abouti pour Daniil Medvedev au Masters de Turin. Opposé à Alexander Zverev ce mercredi 15 novembre, le numéro 3 mondial s'est imposé en deux manches (7-6 [7], 6-4) malgré deux balles de set dans la première manche pour l'Allemand. Invaincu, il est le tout premier joueur à se qualifier officiellement pour les demi-finales. Un peu plus tôt dans la journée, Carlos Alcaraz a montré tout son caractère en livrant une prestation solide pour battre Andrey Rublev (7-5, 6-2). Après avoir perdu son premier match face à Alexander Zverev (6-7, 6-3, 6-4), l'Espagnol devait impérativement s'imposer sous peine d'être déjà éliminé de la course aux demi-finales. C'est chose faite, grâce à un niveau de jeu en nette amélioration. Andrey Rublev ne verra pas les demi-finales après cette nouvelle défaite, qui fait suite à celle contre son compatriote Daniil Medvedev (6-4, 6-2).

Ce jeudi, Novak Djokovic joue sa place en demi-finale face au remplaçant de Stefanos Tsitsipas, le Polonais Hubert Hurkacz. Si la rencontre est prévue en soirée, c'est parce que le public de Turin aura droit un peu plus tôt dans la journée à un alléchant Sinner - Rune. Les deux hommes peuvent se qualifier pour les demi-finales, mais le perdant sera dans une position très délicate et sera éliminé en cas de victoire de Djokovic dans la soirée.

Qui sont les joueurs qualifiés pour le Masters de Turin 2023 ?

Les huit premiers joueurs au classement ATP à la fin de l'année sont qualifiés. En 2023, ce sont :

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Jannik Sinner Andrey Rublev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Holger Rune

Quels sont les groupes du Masters de Turin ?

Groupe "vert" :

Novak Djokovic

Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas

Holger Rune

Groupe "rouge" :

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Alexander Zverev

Quand se déroulera le Masters ?

Le Masters de fin d'année aura lieu entre le dimanche 12 novembre et le dimanche 19 novembre 2023.

Deux matches ont lieu chaque après-midi, et deux autres chaque soir, avec à chaque fois d'abord un match de double puis un match en simple. Les matches de l'après-midi commencent à 12h, ceux du soir à 18h30. Les finales se jouent dimanche 19 novembre à partir de 15h, avec d'abord la finale du double puis celle du simple.

Sur quelle chaîne regarder le Masters de Turin ?

Le Masters est à suivre sur les chaînes et l'application du groupe Eurosport, accessibles également via un abonnement Canal+ Sport.