Masters de Turin 2023 : une première ratée pour Alcaraz, un choc Djokovic - Sinner au programme !

Le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz s'est incliné pour son tout premier match dans le Masters de Turin alors qu'un gros choc est au programme dans la soirée.

Il arrive à Turin avec des doutes, pas sur que son premier match le rassure. Opposé à Alexander Zverev lundi 13 novembre, Carlos Alcaraz s'est incliné en trois sets et 2h34 de jeu, (3)6-7, 6-3, 6-4, au terme d'un match assez décevant. Agacé, l'Espagnol a notamment critiqué la surface, trop "rapide" selon lui. "'C'est le court le plus rapide de l'année. Incroyable que cela arrive après tant de tournois joués sur des courts très lents. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive. Nous ne jouons jamais dans de telles conditions pendant toute l'année."

Dans l'autre rencontre du jour, le Russe Daniil Medvedev n'a eu aucun mal pour se défaire de son compatriote et parrain de sa fille, Andrey Rublev. Victoire en deux sets, 6-4, 6-2 dans une rencontre ou Rublev n'a pas converti une seule de ses 7 balles de break. Interrogé sur la proximité entre les deux, l'ancien numéro 1 a expliqué son approche. "Sur le court, il n'y a ni ami, ni ennemi. J'essaie juste de gagner le match et je ne pense à rien d'autre. Mais si je gagne, dès le dernier point, je me sens désolé pour lui. Et c'est la même chose quand il gagne. L'an dernier, c'était assez brutal quand il m'a battu (en phase de poules). Je sentais que pendant un jour ou deux après le match, il était assez réservé envers moi, très précautionneux. C'est pareil pour moi, j'essaie de voir comment il vit la chose pour savoir si on peut se comporter normalement. Là, je vais lui souhaiter bonne chance pour le prochain match et il en fera probablement de même."

Au programme ce mardi 14 novembre, deux rencontres du groupe vert. À 14h30, Stefanos Tsitsipas affronte Holger Rune pour espérer sortir de la phase de poules. Battus tous les deux lors de la première journée, le Grec et le Danois ont à coeur de bien se comporter sur le terrain. Dans la soirée, le duel très attendu entre Jannik Sinner et Novak Djokovic aura lieu. Chez lui, l'Italien est considéré comme l'un des favoris de ce Masters, surtout après sa fin de saison. Mais en face, il y a le Djoker, celui qui est invaincu depuis plusieurs mois et qui est assuré de terminer numéro 1 mondial.

Qui sont les joueurs qualifiés pour le Masters de Turin 2023 ?

Les huit premiers joueurs au classement ATP à la fin de l'année sont qualifiés. En 2023, ce sont :

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Jannik Sinner Andrey Rublev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Holger Rune

Quels sont les groupes du Masters de Turin ?

Groupe "vert" :

Novak Djokovic

Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas

Holger Rune

Groupe "rouge" :

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Andrey Rublev

Alexander Zverev

Quand se déroulera le Masters ?

Le Masters de fin d'année aura lieu entre le dimanche 12 novembre et le dimanche 19 novembre 2023.

Deux matches ont lieu chaque après-midi, et deux autres chaque soir, avec à chaque fois d'abord un match de double puis un match en simple. Les matches de l'après-midi commencent à 12h, ceux du soir à 18h30. Les finales se jouent dimanche 19 novembre à partir de 15h, avec d'abord la finale du double puis celle du simple.

Sur quelle chaîne regarder le Masters de Turin ?

Le Masters est à suivre sur les chaînes et l'application du groupe Eurosport, accessibles également via un abonnement Canal+ Sport.