Novak Djokovic a trois occasions pour éliminer Carlos Alcaraz et se hisser jusqu'en finale.

Carlos Alcaraz craque totalement et envoie son coup droit derrière la ligne de fond de court. Novak Djokovic va servir pour s'offrir le ticket pour la finale des Masters.

Le revers chip d'Alcaraz est trop bas et termine dans le filet. Nouvelle occasion de 5/2 pour "Nole".

Sur une belle amortie de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic se trouve sur la trajectoire et fait une contre-amortie qui laisse l'Espagnol en difficulté. Deux balles de 5/2 pour le Serbe.

22:30 - Djokovic s'en sort ! (2-4)

Après avoir sauvé deux balles de break pour Alcaraz, Novak Djokovic tient bon et conserve son break d'avance. Le Serbe mène 4/2 et n'est plus qu'à deux jeux de la finale des Nitto ATP Finals.