"Fais le cochon pendu dans l'arbre…", le drôle d'échange de Djokovic avec Kyrgios à l'Open d'Australie

Invité à interviewer Novak Djokovic sur le court, Nick Kyrgios a reçu un conseil étonnant de la part du numéro 1 mondial...

Novak Djokovic est un joueur à part. Que ce soit sur le terrain, dans son attitude ou dans ses interview, le "Djoker" fait toujours parler de lui. Lors de son quart de finale à l'Open d'Australie face à l'Américain Taylor Fritz, le Serbe a eu un énorme coup de chaud, mais a réussi à le surpasser pour rejoindre une nouvelle fois le dernier carré de ce premier Grand Chelem de l'année en s'imposant en quatre manches, 7-6, 4-6, 6-2, 6-3.

En fin de match, lors de la traditionnelle interview du vainqueur sur le court, le Serbe a eu la surprise de voir Nick Kyrgios arriver sur le terrain. Blessé depuis plusieurs mois, l'Australien commente actuellement les rencontres pour Eurosport à l'occasion de l'Open d'Australie. Si Novak Djokovic l'a félicité pour ses commentaires, il a tout de même souhaité à l'Australien de revenir rapidement sur les terrains tout en réclament au public une belle acclamation pour sa star du tennis, finaliste à Wimbledon en 2022 face à ce même Djokovic.

Si dans un premier temps l'interview était assez sérieuse avec l'analyse du match de Novak Djokovic qui a rendu hommage à son adversaire du soir, cette dernière a pris une toute autre tournure lorsque le fantasque australien a demandé à "Nolé" comment remporter un Grand Chelem. Le numéro un mondial, sourire en coin, a répondu avec une belle ironie face à un Kyrgios hilare. "Tu dois enlever tes chaussures, grimper tout en haut et te suspendre la tête en bas sur la plus haute branche pendant 33 minutes et 3 secondes. Ensuite, tu gagneras un Grand Chelem". Facile non ?

On ne sait pas s'il fera la cochon pendu entre-temps, mais le Serbe, en quête d'un 25e Grand Chelem en carrière et un 5e Open d'Australie consécutif (il en totalise 10), devra affronter au prochain tour l'Italien Jannik Sinner qui l'a battu lors de la finale de la dernière Coupe Davis il y a quelques semaines.