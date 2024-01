France - Hongrie : heure, chaîne TV... Les infos du match

L'équipe de France termine son tour principal face à la Hongrie avant sa demi-finale vendredi.

Dernier match du tour principal de l'Euro masculin de hand pour l'équipe de France qui affronte la Hongrie. Les Bleus, déjà qualifiés pour les demi-finales et même assurés de terminer à la première place de la poule, abordent ce match avec une certaine décontraction, mais une envie de bien faire pour ne pas perdre le rythme avant la demi-finale prévue vendredi soir face à la Suède.

Sur le site de la FFH, Erik Mathé a donné quelques infos sur cette équipe hongroise, peut être un peu trop inexpérimentée, mais tout de même dangereuse. "Avec sa puissance et sa force, ses tirs de loin, ses gros pivots, c'est vraiment une équipe très dangereuse. Elle manque d'expérience au plus haut niveau des compétitions. Depuis quelques années, cette équipe monte dans la hiérarchie et qui, sans nul doute un jour, posera beaucoup plus de problèmes aux plus grosses formations mondiales. Mercredi soir, notre désir sera de rester invaincus et de cultiver notre dynamique. Et dans cette alternance, avec le rythme entraînement-match-entrainement-match… les matchs suffisent à garder le rythme."

À quelle heure suivre le match ?

La rencontre entre la France et la Hongrie débutera à 18h ce mercredi 24 janvier

Sur quelle chaîne suivre France - Hongrie ?

Comme pour l'ensemble des matchs, la rencontre sera diffusée sur les antennes de beIN Sports.