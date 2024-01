Amélie Mauresmo : garde à vue, chantage... Son ex femme risque dix mois de prison avec sursis

L'ancienne championne de tennis accuse son ex femme d'harcèlement moral.

L'ex championne de tennis, directrice du tournoi de Roland-Garros depuis 2021, est actuellement en pleine procédure pénale avec son ex femme, Marie-Bénédicte Hurel, dont elle a demandé le divorce en 2023. L'ancienne numéro 1 mondiale du tennis féminin s'est constituée partie civile lors du procès qui s'est déroulé à huis clos ce 23 janvier devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne.

Ce procès s'est déroulé à huis clos en raison du caractère privé de l'affaire et de la personnalité publique d'Amélie Mauresmo. En couple et avec deux enfants, les deux femmes étaient en couple depuis 2014 et se sont mariées en 2021. L'ancienne vainqueur de Wimbledon et de l'Open d'Australie a porté plainte il y a quelques mois, accusant son ex compagne d'humiliations, chantage, insultes, y compris par SMS. Selon la défense la prévenue tenait des propos dénigrants et insultants, de quoi caractériser le harcèlement moral.

Le mal étant profond, une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours lui a d'ailleurs été prescrite il y a quelques mois alors que Marie-Bénédicte Hurel a été placée en garde à vue au commissariat de Biarritz en septembre dernier.

Les faits contestés

Selon les avocats de Marie-Bénédicte Hurel, " les SMS contestés ne relèvent pas du tout du harcèlement, mais de la simple discussion sur la gestion du quotidien". Quant aux insultes verbales : "personne n'a entendu de tels propos". L'avocat Me Thierry Sagardoytho va même plus loin en dénonçant une "instrumentalisation d'une plainte artificielle dans la perspective du divorce".

Une condamnation requise

Malgré la défense, le procureur de la République Jean-Claude Belota requis dix mois de prison avec sursis à l'encontre de Marie-Bénédicte Hurel. Le jugement sera prononcé le 13 février prochain.