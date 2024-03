Masters 1000 d'Indian Wells : Alcaraz magistral, Medvedev impuissant, le résumé

Les finales féminies et masculines du Masters 1000 d'Indian Wells ont eu lieu ce dimanche 17 mars. Elles ont vu les victoires de Carlos Alcaraz et de Iga Swiatek

La nuit dernière s'est tenue la finale du master 100 d'Indian Wells, aux États-Unis. Comme l'an passé, l'affiche opposait le Russe Daniil Medvedev au jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz. Et comme l'an passé, Alcaraz s'est montré intraitable. Pourtant, le vainqueur de Wimbledon n'était pas arrivé serein en terres transatlantiques. Sevré de titre depuis cette victoire à Londres, il avait monté ces derniers mois des signes de fragilité, d'abord physiquement en fin de saison dernière, puis dans la concentration. Ce lundi 18 mars, le natif de Murcie a remis les pendules à l'heure. Tout d'abord en quart contre Zverev, puis surtout en demi finale, en maitrisant un Jannik Sinner jusqu'ici invaincu, et enfin dans cette finale, où il retrouvait le même adversaire que l'an passé.

Pourtant, on a vu un Daniil Medvedev entreprenant dès le début du match. C'est même le Russe qui est le mieux rentré dans son match, avec un break d'entrée de premier set pour mener 3-0. Puis la machine Alcaraz s'est mise en route. Plus saignant en défense, l'Espagnol a notamment sorti plusieurs fois ses passings en bout de ligne dont il a le secret. Après le débreak et un long bras de fer dans la fin de premier set, Alcaraz s'est offert la première manche 7-6 au terme d'un tie-break où il s'est encore une fois montré le plus incisif.

La deuxième manche a été une démonstration. Alcaraz a donné la sensation de voler sur le terrain, prenant deux fois le service de Medvedev, qui donnait la sensation d'être sans solution sur le court, à l'image de cet amorti raté pour donner le double break à l'Espagnol à 4-1. Avec cette victoire, Alcaraz remporte son deuxième titre à Indian Wells, et le 5e Master 1000 de sa carrière.

Swiatek trop forte pour Sakkari

Chez les filles, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a tenu son rang face à la grecque Maria Sakkari. Pour son deuxième titre en Californie, la Polonaise s'est imposé face au même adversaire qu'il y a deux ans. En à peine plus d'une heure (1h08), l'affaire était pliée. Après avoir tenu jusqu'à 5-4 pour Swiatek dans le premier set, Maria Sakkari a finalement craqué, offrant du même coup le set à la numéro 1 mondiale. A l'image de Carlos Alcaraz un peu plus tard dans la soirée, Iga Swiatek n'a pas laissé passer l'occasion d'asphyxier son adversaire, prenant la balle toujours plus tôt pour d'adjuger tous les jeux de la seconde manche. Avec cette victoire en finale, Swiatek remporte le 8e WTA 1000 de sa carrière, et conforte sa place en tête du classement devant Aryna Sabalenka.

