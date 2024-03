Le compagnon d'Aryna Sabalenka meurt subitement, quelles sont les causes ?

Ancien champion d'hockey, Konstantin Koltsov est mort subitement ce mardi 19 mars.

Le monde du sport est sous le choc. Konstantin Koltsov, compagnon de la numéro 2 mondiale du tennis Aryna Sabalenka, est décédé subitement à l'âge de 42 ans ce mardi 19 mars. C'est son club russe de Salavat Yulaev qui a confirmé l'information apparue sur les réseaux sociaux dans la nuit de lundi à mardi. " Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Konstantin Koltsov, l'entraîneur de Salavat Yulaev. C'était un homme fort et joyeux, aimé et respecté par les joueurs, les collègues et les supporters. Konstantin s'est inscrit à jamais dans l'histoire de notre club.

Après le décès de son père il y a 5 ans, la joueuse de tennis perd un nouveau proche. La championne a déjà reçu des messages de soutien comme celui de l'Américaine Sloane Stephens. " Ce moment où vous pouvez réellement ressentir la douleur dans votre poitrine en entendant ou en voyant quelque chose qui vous brise le cœur".

Konstantin Koltsov était joueur international biélorusse et a participe à deux reprises aux Jeux olympiques en 2002 et 2010. Il a également passé trois saisons avec les Pittsburgh Penguins de NHL et laisse un grand vide. Pour l'heure, les circonstances du décès n'ont pas été rendues publiques.