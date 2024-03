Masters 1000 de Miami : le récital de Dimitrov qui élimine Alcaraz, les résultats en direct

Après Indian Wells, la tournée américaine se poursuit avec le Masters 1000 de Miami du 19 au 31 mars.

Quel match ! Grigor Dimitrov a tout simplement réalisé une prestation parfaite face à Carlos Alcaraz dans la nuit de jeudi à vendredi au stadium de Miami. Offensif dès l'entame de match, le Bulgare a agressé le récent vainqueur d'Indian Wells avec des retours très longs. Avec seulement 58 % de points gagnés derrière sa première balle, Alcaraz n'a pu déranger le numéro douze mondial, qui a multiplié les attaques, y compris directement dans le coup droit de l'Espagnol. Impuissant, Alcaraz a même avoué en conférence de presse avoir eu "l'impression d'avoir douze ans", tant Grigor Dimitrov avait réponse à tout sur le court la nuit dernière, réalisant 23 coups gagnants pour seulement 5 fautes directes. Passé par de nombreuses blessures ces dernières années, l'ancien numéro trois mondial pourrait retrouver le top 10 à 32 ans en cas de victoire en demi finale face à Alexander Zverev. L'Allemand s'est en effet sorti du piège Fablan Marozsan. Dans un Stadium balayé par le vent, la tête de série numéro cinq a été solide pour éliminer en deux sets le tombeur d'Holger Rune et d'Alex de Minaur dans ce tournoi.

Dans le tableau féminin, la finale opposera la numéro quatre mondiale Rybakina à l'Américain Danielle Collins. La locale du tournoi, qui a annoncé la fin de sa carrière, continue son beau parcours à Miami en éliminant Ekaterina Alexandrova, qui avait pourtant battu coup sur coup Swiatek et Pegula. Plus offensive, Collins a mis en place le même plan de jeu que contre Caro Garcia, asphyxiant la Russe tout au long du match et l'obligeant à beaucoup trop tenter et à rater. Dans l'autre match, Rybakina s'est fait peur avec un gros trou d'air au deuxième set, perdu 6-0, avant de se reprendre dans le troisième.

Au programme de ce vendredi 29 mars, les deux demi finales masculines, avec Dimitrov contre Zverev, et Medvedev contre Sinner. Ce deuxième match donnera l'occasion d'une revanche de la finale de l'Open d'Australie, remportée par l'Italien en cinq sets alors que Medvedev avait survolé les deux premiers. Si Sinner joue probablement le meilleur tennis de sa jeune carrière en ce moment, le Russe a les clés pour le gêner, et arrive dans cette demi finale avec moins de fatigue que lors de l'Open d'Australie, où il avait enchainé les matchs en cinq sets pour rallier la finale.

Matchs terminés

Retrouvez tous les résultats du tournoi masculin de Miami avec la mise à jour juste à la fin des rencontres

Retrouvez tous les résultats du tournoi féminin de Miami avec la mise à jour des scores juste à la fin des rencontres